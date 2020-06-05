Театры и концертные организации Пермского края могут вернуться к репетициям

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае разрешил возобновить репетиции в театрах и концертных организациях, вернуться к работе смогут почти 30 учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

"С 5 июня <...> возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях. Вернуться к репетициям смогут 29 организаций. Из них 13 государственных и 11 негосударственных театров Пермского края, а также 5 концертных организаций", - говорится в сообщении.

Приступят к репетициям, помимо театров, артисты Пермской краевой филармонии, Городского концертного объединения, Академического хора "Млада", Пермский губернский оркестр, Ансамбль песни и танца народов Урала "Прикамье", Ординский духовой оркестр. Отмечается, что все они должны соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.

"Наши театры провели масштабную работу: они не только сохранили коллективы, но и более двух месяцев самоизоляции продолжили активно работать, создавать новые проекты, были ежедневно со зрителями на связи в онлайн-режиме. <...> Конечно, мы сохраним те качественные изменения в создании цифрового контента, которые были наработаны за это время. Но сейчас важно приступить к репетиционному процессу. Это поможет на высоком уровне подготовиться к открытию театров для зрителей", - отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

В Пермском крае подтверждено 2 011 случаев заражения коронавирусом, из них 49 за последние сутки. Выздоровели 1 173 человека, 64 умерли. Режим самоизоляции, введенный 2 апреля, продлен до 15 июня, при этом жителям разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, работать непродовольственным магазинам с отдельным входом и общей площадью до 400 кв. м, салонам красоты и парикмахерским, многофункциональным центрам (МФЦ), мастерским по ремонту обуви, ателье. Также с 6 июня возобновят тренировки профессиональные спортсмены.