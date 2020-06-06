Регионы России впервые отметят Пушкинский день в онлайн-формате

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пушкинский день в регионах России в этом году отметят в онлайн-формате из-за ограничений по коронавирусу: театры, музеи и другие культурные учреждения покажут зрителям записи спектаклей, трансляции концертов, виртуальные экскурсии. День рождения поэта отпразднуют и в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве, где проведут масштабный Пушкинский марафон.

"Наш праздник начнется в 10 утра. Нас поздравят наши друзья, а таких поздравлений мы ожидаем в течение всего праздника - до 20:00 мск - около 50. Мы с вами сможем оказаться в этот день и в Болдино, и в Михайловском, и в Оренбурге, и в Подмосковье, и в Астафьево", - рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор музея Евгений Богатырев. О том, какую роль в их жизни сыграло творчество главного русского поэта, на сайте ГМП и на его официальных страницах в соцсетях расскажут генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге Сергей Некрасов, директор музея-заповедника "Михайловское" Георгий Василевич, директор Института русской литературы РАН Валентин Головин, скульптор Зураб Церетели, писатель Евгений Водолазкин и многие другие.

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени представит в этот день "первый карантинный инста-сериал "Ай да Пушкин", рассказывающий о жизни поэта в эпоху цифровых технологий. Также пройдут выступления артистов: "Элегия" прозвучит в исполнении актера Сергея Безрукова, а Вениамин Смехов прочитает "Простите, верные дубравы!.." и другие стихотворения. Запланирована и онлайн-экскурсия по залам музея-заповедника Пушкина "Болдино". Виолончелист и композитор Антон Булкин представит авторское произведение, исполнив его на французской виолончели XVIII века. Трансляция начнется в 18:00 на главной странице официального сайта, а также на страницах социальных сетей музея.

Пушкинский день России

Петербург отметит день рождения Пушкина большим количеством виртуальных спектаклей, концертов, лекций. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, информацию об онлайн-мероприятиях разместили в специальном разделе на портале "Культура Петербурга".

Целую серию мероприятий в день рождения поэта проведут во Всероссийском музее А. С. Пушкина. Ключевой станет трансляция традиционной акции #СДнемРожденияПушкин2020, #HappyBirthdayPushkin2020, которая начнется в 12:10 по мск. В рамках акции поклонники творчества поэта, а также музеи и другие культурные учреждения России и других стран присылали видеопоздравления на электронную почту музея или выкладывали их в социальные сети под хэштегом. "Можно будет на нашем сайте посмотреть замечательные видео, которые прислали нам со всей России. <…>. Все эти видео будут доступны и после 6 числа, они будут опубликованы на нашем сайте и сайте проекта", - сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС заведующая отделом по связям с общественностью музея Елена Зырянова. Кроме того, 6 июня на сайте музея покажут виртуальную галерею "Любимый автор", представят альманах "Пушкинский музеум", электронные открытки и другие мероприятия.

Пушкинский день России отметят и в Гатчине: в автокинотеатре на территории ФОК "Маяк" проведут трансляцию концертной программы "Послания к Пушкину" симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический". В концерте примут участие артисты Мариинского театра и театра "На Литейном", зрители смогут посмотреть концерт в социальных сетях оркестра. Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества 6 июня представит сразу несколько премьер: на YouTube-канале учреждения выложат короткометражный фильм "У Лукоморья", а также запись музыкально-драматического спектакля "Три чуда" по мотивам сказок Пушкина. В 16.00 на канале зрители смогут увидеть музыкальный спектакль с песочной анимацией "Сказка о рыбаке и рыбке".

Территория современной Волгоградской области никак не связана с жизнью Пушкина, однако здесь, как и во всей стране, любят и почитают всемирно известного поэта. Областная универсальная научная библиотека им. Горького совместно с Волгоградским государственным институтом искусств и культуры 6 июня проведет в режиме онлайн видеоконцерт "Он - Пушкин, и бессмертен он!". На слова поэта прозвучат произведения известных композиторов: М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, А. Даргомыжского, арии из опер "Русалка" и "Руслан и Людмила". Конкурсы рисунков и стихов Пушкина пройдут в волгоградских техникумах и колледжах, а также Центре одаренных детей Волгоградской области - ребята в социальных сетях поделятся видео своих авторских портретов поэта, продекламируют стихи Александра Сергеевича Пушкина.

По пушкинским местам

54-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии в музее-заповеднике "Болдино" в Нижегородской области - родовом имении Пушкиных - впервые пройдет в онлайн-формате 6 июня. В программе праздника - чтение стихов, онлайн-викторина, мастер-класс по созданию теневых кукол-персонажей сказок Пушкина, выступление фольклорных ансамблей, онлайн-спектакли, сообщается на сайте музея-заповедника. Также на сайте 6 июня пройдет онлайн-экскурсия по усадьбам в Болдине и Львовке, музее Пушкина в Нижнем Новгороде и местах, связанных с сюжетами "Повестей Белкина".

В Ульяновском Дворце книги сообщили журналистам, что имя поэта тесно связано с Симбирской землей. (Ульяновск в 1780-1924 годах назывался Симбирск - прим. ТАСС). На протяжении своей жизни Пушкин поддерживал дружеские связи и переписывался с местными жителями. А в 1833 году с целью сбора материалов для книг "История Пугачева" и "Капитанская дочка" Александр Сергеевич сам побывал в Симбирске.

"Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека в онлайн-формате подготовил литературно-познавательную программу "Здравствуй, Пушкин!". Основной частью программы станет литературный флешмоб "Очарованье пушкинским стихом", в рамках которого 6 июня в 13.00 в прямом эфире на странице Дворца книги в Instagram все желающие смогут подключиться и зачитать строки любимых произведений великого русского поэта. Также каждый чтец сможет стать соавтором стихотворения о Пушкине, предложив строку, оканчивающуюся рифмой к предыдущей. В завершении флешмоба результат коллективного творчества будет зачитан полностью", - пояснили в пресс-службе библиотеки.

В Крыму в этом году будет отмечаться 200-летие пребывания поэта на полуострове. Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко организует виртуальную литературно-музыкальную гостиную "Поэт на все времена", сообщили в Минкультуры Крыма. В Республиканской крымско-татарской библиотеке им. И. Гаспринского подготовили театральную импровизацию "Наш Пушкин", в Крымской республиканской детской библиотеке состоится краеведческая видеопрогулка "Прекрасны вы, брега Тавриды..." и театрализованное онлайн-чтение "И пером не описать...".

Празднование офлайн

В тех регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, день рождения Пушкина отпразднуют не только виртуальными мероприятиями, но и в офлайн-формате. Так, в Ставрополе к годовщине со дня рождения поэта запустили "пушкинский троллейбус". Снаружи на машину нанесли портрет Александра Пушкина и строки из его стихотворений. Во время поездки пассажиры могут услышать произведения поэта в исполнении актеров литературно-музыкального театра-гостиной. В аккаунтах в социальных сетях ставропольского молодежного пространства "Лофт" запущена акция "Пушкин на языках России", участники которой на языках своих народов декламируют стихотворение "Я помню чудное мгновение". Также в онлайн-формате в Ставрополе пройдут виртуальные экскурсии, трансляции спектаклей, мастер-классы и видеолекции по творчеству Пушкина.

В День русского языка писатель Захар Прилепин и актер Иван Охлобыстин примут участие в волонтерском субботнике по восстановлению "Есенин-центра", который создается в Рязани. 6 июня на здании реконструируемого здания "Есенин-центра" изобразят граффити с самыми популярными словами-диалектизмами регионального происхождения, которые определялись путем голосования на сайте ОНФ.

Актеры Владимирского академического театра драмы начали подготовку к дню рождения Пушкина заранее - уже три недели каждый день они по очереди выкладывают видео, на которых читают стихи, в соцсетях и на сайте театра. А 6 июня в рамках онлайн-сезона в интернете состоится трансляция записи спектакля "Евгений Онегин", который несколько лет назад был снят с репертуара, но запомнился зрителям яркой постановкой.