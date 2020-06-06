Книжный фестиваль "Красная площадь" впервые пройдет в камерном формате из-за пандемии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" откроется у стен Кремля в субботу: ознакомиться с новинками литературы смогут не более 6 тысяч человек в день, на территорию их пустят только по специальным приглашениям, а организаторы строго проследят за соблюдением новых санитарных требований, рассказали в пресс-службе мероприятия.

Ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы появилось сообщение о том, что книжный фестиваль "Красная площадь", который традиционно проходит в центре Москвы в начале лета, состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Участие в литературном празднике, который станет первым большим культурным событием после ослабления режима самоизоляции, примут более 200 российских издательств.

"Это будет самый камерный фестиваль за всю его небольшую историю - всего лишь три дня, с 12:00 до 22:00. Но, возможно, самый важный. Он станет мощной поддержкой для всех ценителей литературы и для книжного сообщества, значительно пострадавшего от кризиса, случившегося из-за пандемии", - рассказали в пресс-службе.

Новые правила

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор фестиваля Андрей Гельмиза, "Красная площадь" в этом году состоится в измененном формате: за день на площадку смогут прийти не больше 6 тысяч человек, при этом на территорию их пустят только по специальным приглашениям, оформить которые можно на сайте. Посещение мероприятия ограничат двухчасовыми сеансами.

Организаторы подчеркнули, что меры безопасности на площадке разрабатывались совместно с Роспотребнадзором. Они предполагают установку тепловизоров на входе, дезинфекцию площадок фестиваля, соблюдение социальной дистанции и ограничения по количеству одномоментного нахождения людей на территории Красной площади. В соответствии с регламентом люди младше 7 и старше 65 лет не смогут посетить мероприятие, остальные должны быть в масках и перчатках.

Однако все желающие получат возможность присоединиться к литературному празднику в онлайн-формате - на официальном сайте будут вестись трансляции мероприятий.

"Не забыли мы и о наших врачах, ведь доктор спасает тело, а книга исцеляет душу! Многие издательства приняли решение, что 10% прибыли, полученной от продажи книг, пойдет в фонд "Правмир", который ведет сбор на покупку средств индивидуальной защиты для врачей, лечащих больных с COVID-19, которые сегодня работают в эпицентре эпидемии: в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи, в лабораториях. Организаторы фестиваля также присоединятся к пожертвованиям", - добавили в пресс-службе.

Пушкинский день на "Красной площади"

Гостей и участников ожидают десятки событий на традиционных площадках фестиваля, среди которых "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн" и другие. Писатели и поэты представят новые книги и примут участие в дискуссиях, музеи страны расскажут о своих издательских программах. Особое внимание организаторы обещают уделить 75-летию Победы и Году памяти и славы.

Куратор "Главной сцены" Дария Женихова на пресс-конференции рассказала, что первый день книжного смотра будет посвящен Александру Пушкину. Он начнется с чествования новых звезд отечественной литературы, молодых писателей и поэтов, которые станут новыми лауреатами премии "Лицей". Также на Красной площади состоится суперфинал крупнейшего литературного конкурса в России - "Живая классика", за которым зрители смогут понаблюдать в режиме реального времени.

Журнал "Русский пионер" посвятит свои традиционные "Пионерские чтения" Александру Сергеевичу Пушкину. В чтениях примут участие Константин Богомолов, Дмитрий Быков, Виктор Ерофеев, Андрей Макаревич, Ксения Собчак и главный редактор журнала Андрей Колесников, все они поделятся "своими карантинными текстами". Артисты "Мастерской Брусникина" в онлайн-формате прочитают сказки Пушкина.

Юбилей Бродского и другие события

Организаторы не оставили без внимания юбилей Иосифа Бродского, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет. Стихи поэта прозвучат в рамках специальной программы Художественного театра им. М. Горького "МХАТ говорит!". Друзья поэта Евгений Рейн, Соломон Волков, Эдуард Безносов и Юрий Кублановский представят видеомемуары, а откроет программу лекция-манифест художественного руководителя МХАТ им. Горького Эдуарда Боякова о Бродском, языке, искусстве и театре, обращенная к знаменитой Нобелевской речи поэта.

Заместитель главного редактора "Российской газеты" Юрий Лепский представит книгу "Бродский только что ушел": ее герои - друзья и знакомые поэта - расскажут читателю о тех местах, которые любил Бродский и где он был счастлив.

Кроме того, на фестивале писатель Андрей Геласимов расскажет своей новой книге и выйдет в прямой эфир с известным французским писателем Фредериком Бегбедером. Евгений Водолазкин и Алиса Хазанова проведут видеодиалог, в ходе которого актриса прочтет отрывки из его новой книги "Сестра четырех". Герои трагикомической пьесы - писатель, депутат, разносчик пиццы и медсестра - оказались заперты в больнице во время пандемии коронавируса.

С поэтическим спектаклем "Рыжие стихии" выступят актриса Московского театра "Мастерская Петра Фоменко", заслуженная артистка России Полина Кутепова и писатель, актер "Студии театрального искусства" Григорий Служитель.

"В рамках фестиваля будет представлена новая программа традиционной сентябрьской Московской международной книжной ярмарки. Год назад ММКЯ взяла курс на обновление. И 8 июня поделится своими амбициозными планами, в том числе о предстоящей в 2021 году первой Международной детской книжной ярмарке (New Moscow International Book Fair (MICBF)), включающей в себя большую международную программу для иллюстраторов детских книг", - рассказали в пресс-службе.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.