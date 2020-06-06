Музеи Италии рассказали на русском языке о своей истории и представили коллекции

РИМ, 6 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянские музеи приняли участие в проекте "Италия Эрмитажу", в котором на русском языке рассказали о своей истории и представили коллекции. Проект стал ответом на целую серию эфиров для итальянской публики из петербургского музея в период карантина и был подготовлен при участии Центра "Эрмитаж - Италия".

Как сообщили в Центре, первыми виртуальный тур на русском по своим залам провели в Археологическом музее Неаполя. Запланированы еще две серии, которые пройдут 8 и 15 июня из Национальной галереи Умбрии и венецианских музеев на канале YouTube и ряде страниц в Facebook. Неаполитанский музей представляет коллекцию античных мозаик Фарнезе, а также уникальные находки, сделанные при раскопках Помпей.

"При работе над этим фильмом родился целый новый русско-итальянский словарик археологических терминов", - рассказала профессор Восточного университета в Неаполе Микела Вендитти, которая курировала проект с итальянской стороны. Умбрийская коллекция включает редкие работы мастеров раннего Возрождения, таких как Перуджино, Пинтуриккьо, фра Беато Анджелико.

Завершается цикл венецианскими прогулками, которые включают Дворец дожей и погружение в творчество мастеров венецианской школы - Тициана и Тинторетто. Такой выбор обусловлен тем, что именно в Венеции расположен открытый первоначально в Ферраре в 2007 году Центр "Эрмитаж - Италия", который занимается организацией совместных и обменных выставок, а также исследовательской работы в области искусства и конференций по реставрационному делу. Ведь множество итальянских произведений находятся в коллекции Эрмитажа, собиравшейся русскими императорами.

В конце прошлого года был представлен фильм об Эрмитаже, в котором о его экспонатах рассказывал итальянский актер Тони Сервилло. Эта лента прошла в итальянских кинотеатрах и стала самой кассовой по сборам среди документальных фильмов.