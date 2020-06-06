Путин заявил, что к 225-летию Пушкина будет создан цифровой ресурс о творчестве поэта

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2024 году будет создан цифровой ресурс о творчестве Александра Пушкина.

"До конца июня будет издан соответствующий указ, в нем в том числе должны быть предусмотрены меры поддержки всех пушкинских музеев, и тех, которые работают давно, и тех, которые созданы недавно, а также создание цифрового научно-просветительского ресурса, посвященного творчеству Александра Сергеевича Пушкина", - заявил Путин в субботу на встрече с деятелями культуры.

Глава государства напомнил, что в 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта. "Готовиться к этому торжеству мы, разумеется, будем заранее", - заверил президент. Обращаясь к участвующему во встрече директору Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Михайловское" Георгию Василевичу, Путин выразил надежду на то, что им еще многое удастся совместно сделать к этому юбилею. Причем, по словам президента, речь идет не только о нуждах музеев и их специалистов. Он заверил, что результаты такой работы смогут ощутить все граждане РФ и других стран, ценящие творчество Пушкина. "Мы об этом тоже еще поговорим", - пообещал Путин.