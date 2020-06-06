Молодые авторы Ринат Газизов, Сергей Кубрин и Екатерина Какурина получили премию "Лицей"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Устроители литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов в субботу объявили имена победителей четвертого сезона. Церемония вручения наград состоялась в рамках открывшегося книжного фестиваля "Красная площадь".

В номинации "Проза" первое место занял Ринат Газизов за сборник рассказов "Отправление", на втором - Сергей Кубрин (сборник "Мирный житель"), третье место заняла Екатерина Какурина за роман "Маркетолог от бога". В категории "Поэзия" первое место завоевала Александра Шалашова, второе место - у Евгении Ульянкиной, на третьем - Борис Пейгин.

"Премия "Лицей", которая учреждена для самых молодых писателей России, сегодня выявит самых ярких новых литераторов, которые войдут в русскую литературу уже в третьем десятилетии 21 века", - сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он выразил уверенность, что современная литература получит очень талантливых авторов, которые пережили нечто родственное тому, что переживал Пушкин во время холеры в Болдино.

Со своей стороны, председатель жюри премии, главный редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов отметил, что финалистов 4 сезона отличает "безоглядная смелость говорить о том, что другие умалчивают". Финалисты, по его словам, касались самых разных острых тем, включая современную школу, экзамены ЕГЭ, ОГЭ, истории о детях и приютах.

Спецпризы от журнала "Юность были вручены финалистам - Вере Богдановой "за мастерское следование канонам жанра и свободу романного дыхания", а также Марии Малиновской "за драматичную достоверность изображения и всемирную отзывчивость". Специальный приз от издательства "Стеклограф" - издание книги - присужден поэту Дмитрию Ларионову, кроме того, специальный приз от ИД "Аргументы и факты" - медали "Слова на вес золота" - вручили Алине Гатиной и Борису Пейгину.

Общий призовой фонд премии "Лицей" составляет 4,8 млн рублей.