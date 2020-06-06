{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла театральный критик Элеонора Красновская

Ей было 100 лет

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Театральный критик, ветеран Союза театральных деятелей РФ Элеонора Красновская умерла в возрасте 100 лет, сообщается на сайте организации в субботу.

"Не стало Элеоноры Матвеевны Красновской - нашей коллеги, ветерана СТД, прекрасного театрального критика, человека, чья жизнь была связана с ВТО (Всероссийское театральное общество - прим. ТАСС), а затем и СТД почти полвека", - говорится в сообщении.

В организации Красновская проработала 45 лет, она занималась драматургией Антона Павловича Чехова, курировала театральные постановки по его произведениям.

В октябре прошлого года СТД поздравил критика со 100-летним юбилеем. "Надо было видеть эту замечательную женщину, которая в столь почтенном возрасте радовалась каждому прожитому дню, поздравлениям и пожеланиям, которые ей поступали от всех тех людей, кто ее помнил и знал, а таких людей было немало. И ее остроумию, очарованию можно было только позавидовать, находясь рядом с ней, трудно было даже предположить, что эта женщина - ровесница века", - приводятся слова главы СТД Александра Калягина на сайте.

Теги
Россия
Путин заявил, что к 225-летию Пушкина будет создан цифровой ресурс о творчестве поэта
Соответствующий указ будет издан до конца июня
Читать полностью