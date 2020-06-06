Путин допустил возможность договориться о гастролях Мариинки за рубежом

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин не исключил возможность договориться о зарубежных гастролях Мариинского театра в условиях сохраняющихся ограничений.

В ходе встречи в режиме видеосвязи с деятелями культуры в субботу глава государства прокомментировал соответствующее предложение, озвученное художественным руководителем - директором театра Валерием Гергиевым, отметив, что за исключением Италии остальные европейские страны и США закрыты для россиян.

"Вас приглашают итальянцы, и я буду счастлив, если вы поедете в Италию", - сказал Путин, отметив, однако, что все остальные европейские страны и США закрыты для россиян, "прямо с границы отправляют назад".

"Дело не в профессии, просто граждан России сегодня за границу не пускают, ну, кроме каких-то экстраординарных случаев, по которым нужно договариваться отдельно. Можно, наверное, и с вашим коллективом договориться отдельно, потому что у вас выдающийся коллектив, ему все рады по всему миру", - сказал Путин.

Глава государства в целом отметил вклад Гергиева и всего Мариинского театра в искусство. "Я знаю, <...> сколько вы лично и ваш коллектив делает для реализации того, что мы называем мягкой силой в самом хорошем смысле этого слова - продвигаете интересы России, ее имидж за границей, много работает в стране", - сказал президент.

Организация репетиций

Путин поручил главному санитарному врачу вместе с деятелями культуры продумать, как организовать репетиции артистов во время действующих ограничений из-за коронавируса.

"Наверняка можно вместе с представителями отрасли [сферы культуры] найти такие формы сегодняшнего функционирования, чтобы они не вели к полной или серьезной утрате квалификации и уровня [артистов]", - сказал глава государства.

"Все ваши озабоченности [по проблемам сферы культуры из-за действующих ограничений] нам понятны, безусловно, мы будем над этим работать", - обратился Путин к деятелям культуры. Он также обратился к главному санитарному врачу и медикам: "[Нужно] подумать вместе с представителями отрасли на тему о том, что можно сделать для наших деятелей культуры, искусства, чтобы они не утрачивали свою квалификацию". "Музыканты могут дома потренироваться, певцы могут дома, но балетное сообщество - нет", - привел пример президент.

Глава государства пообещал, что "все предложения, [прозвучавшие во время нынешней встречи], обязательно будут рассмотрены и учтены при подготовке решений, связанных с дальнейшим развитием сферы культуры".