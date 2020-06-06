Учреждения культуры смогут выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Культурные учреждения вместо возвращения денег за билеты смогут выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем. Об этом заявил в субботу вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Пушкинскому дню (Дню русского языка).

"Благодаря вашему поручению у людей теперь будут две возможности - получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, когда все уже будет хорошо, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату. Самое главное - без каких-либо доплат", - сказал Чернышенко.

Учреждения культуры смогут возвращать зрителям деньги за билеты в течение шести месяцев. Сейчас на руках у россиян более 7 млн билетов на культурные мероприятия, которые не состоялись из-за ситуации с коронавирусом, сообщил Чернышенко.

"Из-за карантина наши граждане вынуждены были отказаться от посещения музеев, театров, концертов любимых артистов, и сейчас у них на руках более 7 млн заранее купленных билетов, абонементов. Организации культуры оказались в непростой ситуации <…> Мы исходим из того, что билет - это договор, обязательства по договору нужно выполнять. Как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организаций будет полгода для того, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия", - сказал Чернышенко. Он добавил, что правительство готово выпустить соответствующее постановление 6 июня.

Расширение аудитории

Переход культурных организаций к работе в онлайн-формате во время пандемии коронавируса позволил значительно расширить их аудиторию, заявил Чернышенко.

"Пандемия дала возможность существенно расширить аудиторию наших культурных заведений. Аудитория выросла просто в десятки раз, если не сотни. Нам этот задел, конечно, нужно будет сохранить", - сказал он.

По его словам, цифровизация культурных учреждений дала возможность сделать контент организаций видимым не только тем, кто находится в зале, а гораздо большему количеству людей. "Это одно из, если можно сказать, наследий, которое мы все получим", - добавил вице-премьер.

Ранее заместитель министра культуры Максим Ксензов сообщил, что министерство начинает масштабный долгосрочный проект по цифровой трансформации отрасли культуры.

В число проектов, зафиксировавших рост аудитории, вошли PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК), бесплатная цифровая платформа для учреждений культуры и организаторов культурных мероприятий, а также портал "Культура.РФ", показатели посещаемости которого существенно увеличились в период самоизоляции и достигали 400 тыс. посещений в день.

С середины марта российские учреждения культуры закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Роспотребнадзор разрабатывает рекомендации по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников. Проект уже готов. Ведомство также подготовило правила для работы кинотеатров в условиях пандемии.