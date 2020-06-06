Гергиев попросил Роспотребнадзор разрешить коллективу Мариинки возобновить выступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть возможности скорого возобновления выступлений коллектива, в первую очередь, на открытых площадках, с соблюдением необходимых санитарных требований. Эта просьба прозвучала в субботу на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной ко Дню русского языка.

"Если [здания Мариинского театра] еще будут пустовать три месяца, от былой славы коллектива Мариинского театра может остаться очень немногое. Я об этом говорю с тревогой. Мне кажется, надо находить возможности выступать - этого просят и даже иногда настойчиво просят и певцы, и коллектив балета - и у той, и у другой труппы Мариинского театра репутация одной из лучших в мире", - сказал Гергиев, выразив обеспокоенность в связи тем, что артисты могут потерять форму за длительный период без выступлений.

По его словам, в случае с музыкантами речь может идти о выступлениях на открытых площадках. "Все сейчас связывают основные надежды с выступлениями в парках, на площадях или перед храмом. Насколько я вижу, к чему идут коллеги в мире, <…> это все-таки повышает шансы чуть раньше начинать такую деятельность", - сказал Гергиев, обращаясь к главе Роспотребнадзора.

Гергиев выразил надежду, что в этом году все же удастся провести ряд крупнейших акций Мариинского театра, в том числе Московский пасхальный фестиваль (событие было запланировано с 19 апреля по 9 мая и из-за пандемии перенесено на более поздний срок). "Я думаю о том, чтобы не отменять наш огромный Мариинский фестиваль во Владивостоке. Мне кажется, что надо найти возможность его провести", - отметил он.

Гергиев также рассказал, что коллектив театра "настойчиво зовут итальянцы" на гастроли. "Они хотят и почти требуют проведения фестиваля в конце июня в Италии", - отметил он, добавив, что коллектив театра готов максимально избегать возможных рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

"У нас великолепные здания, у нас потрясающее историческое прошлое, у нас широчайший репертуар, огромное количество блестящих артистов, сейчас надо это потихоньку, но осторожно приводить в движение. Я бы очень не хотел потерять еще три месяца", - сказал Гергиев на встрече.