Детский пушкинский центр "Лукоморье" появится под Санкт-Петербургом к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Всероссийский музей А. С. Пушкина совместно с РЖД планирует к 2024 году создать в Царском Селе под Петербургом детский пушкинский центр "Лукоморье", сообщил в субботу директор музея Сергей Некрасов на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры к Пушкинскому дню (Дню русского языка). Открытие центра планируется приурочить к 225-летию со дня рождения поэта.

"Большую программу мы уже подготовили к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Мне хотелось бы остановиться на одном проекте - это Детский пушкинский центр "Лукоморье", [который мы создаем] совместно с "Российскими железными дорогами". Дорога проходит до Царского Села, точнее сказать, до двадцать первого километра, и вот там заканчивается Детская железная дорога. И я надеюсь, в будущем году там начнутся на условиях государственно-частного партнерства работы по созданию этого большого детского центра. И к 2024 году мы, несомненно, сможем его закончить, и, я думаю, что это будет очень привлекательное место, прежде всего, для детской аудитории", - сказал Некрасов.

Говоря о планах музея на ближайшую перспективу, Некрасов рассказал о совместном проекте с Мариинским театром, который предполагается представить будущей осенью. "Мы отметим 19 октября (День Царскосельского лицея) совершенно особой акцией. В этом году исполняется 200 лет "Руслану и Людмиле" - замечательному произведению Александра Сергеевича Пушкина, и совместно с Мариинским театром мы проведем такой большой торжественный вечер, посвященный этому событию. Это будет очень интересный вечер с показом подлинных предметов пушкинской эпохи и с замечательным искусством Мариинского театра", - отметил он.

Всероссийский музей А. С Пушкина является старейшим Пушкинским музеем России и одним из крупнейших литературно-мемориальных музейных комплексов в Европе. Он ведет свою историю от первого музея поэта, открытого в Императорском Александровском лицее 19 октября 1879 года. В 1997 году указом президента РФ музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. Его собрание насчитывает более 200 тыс. единиц иконографических, мемориальных, изобразительных и историко-бытовых материалов, позволяющих получить представление о русской истории и культуре XVIII-XIX столетий.