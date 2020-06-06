Бертман назвал новые нормы переноса зрелищных мероприятий спасением искусства

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Возможность обменять билеты на перенесенные из-за пандемии коронавируса спектакли станет спасением для театрально-музыкального сообщества. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу высказал художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в порядок отмены, замены либо переноса мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и путевок в случае угрозы возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, а также введения режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Так, при переносе сроков мероприятия организатор может объявить новую дату в течение полугода после снятия режима ограничений. В этом случае он вправе предложить покупателю посетить перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету или обменять его на ваучер. Если в течение полугода не была объявлена новая дата, то мероприятие считается отмененным, посетитель может запросить возврат денежных средств за билет или ваучер.

"Мы очень благодарны, что вышло такое постановление. Это просто спасение искусства", - сказал Бертман.

Худрук "Геликона" пояснил, что театр оказался в крайне сложной ситуации из-за запрета на массовые мероприятия, который действует с середины марта в целях борьбы с коронавирусом. Театр гордился тем, что продавал билеты на год вперед, приучив публику планировать посещение спектаклей на месяцы вперед. "И у нас всегда за счет этого были полные продажи. Это было удобно и для артистов: оперные певцы востребованы по всему миру, и при таком планировании они главным своим делом считали выступления здесь, в Москве", - отметил режиссер.

"Естественно, сейчас люди решили сдавать билеты вплоть до Нового года. И денег для возврата им нет, потому что нет новых продаж. А те деньги, которые они заплатили за билеты, уже вложены в новые постановки и заработную плату. Для нас это была просто катастрофа. Мы возвращали, сколько могли, уговаривали зрителей добровольно поменять билеты на другие спектакли", - рассказал Бертман.

Постановление позволит также сделать перенос показов более комфортным. "Теперь, после выхода этого постановления, у нас есть возможность сделать новые даты спектаклей зеркальными: в те же удобные для зрителей дни недели. Для нас это очень важно", - подчеркнул художественный руководитель "Геликон-оперы".