Старобинец, Донцова и Устинова вошли в длинный список премии "Русский детектив"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Писатели Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Анна Старобинец вошли в длинный список новой литературной премии "Русский детектив". Имена соискателей объявлены в воскресенье в рамках фестиваля "Красная площадь".

Премия ставит целью поощрение деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, повышение его статуса у литературного сообщества, привлечение читательского и общественного внимания к произведениям в жанрах "детектив" и "остросюжетная литература", а также поиск новых талантов.

В длинный список номинации "Преступление и наказание: детектив года" вошли Дарья Донцова ("Венец безбрачия белого кролика), Валерия Илющенко ("Парк Горького"), Диана Килина ("ДУ/РА"), Евгения Косарева ("Мы все не ангелы"), Литвиновы Анна и Сергей ("Брат ответит").

Звание "Автор года" оспорят Полина Дашкова ("Горлов тупик"), Дарья Донцова ("Царевич с плохим резюме"), Татьяна Полякова ("Дневник чужих грехов"), Анна Старобинец ("Боги манго. Зверский детектив"), Татьяна Устинова ("Серьга Артемиды"). В категории "Лучший иностранный детектив" представлены Стефан Анхем ("Жертва без лица"), Николя Бегле ("Заговор"), Роберт Брындза ("Девять вязов"), Алан Брэдли ("Красавиц мертвых локоны златые"), Самуэль Бьорк ("Мальчик в свете фар") и другие.

С экрана по видеотрансляции к участникам встречи обратилась Татьяна Устинова, которая заметила, что в советское время детективный жанр был не особо востребован, а за последние 20 лет развился и в нем появились новые, уникальные для нашей страны подходы.

"У нас нет детективщиков в чистом виде. Все авторы пишут о жизни. Борис Акунин - об истории. Александра Маринина - о месте и роли женщины в современном обществе. Я - тоже про другое. Да, в этих историях есть тайна, некоторое загадочное дело, но это ничего не меняет и не является главным. В отечественном детективе мне это очень нравится", - сказала она.

Учредителем премии выступает телеканал "Русский детектив", входящий в холдинг "Цифровое телевидение" (ВГТРК "Ростелеком"). Премия проводится при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ", книжного рекомендательного сервиса LiveLib и Российской государственной библиотеки.