{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник опроверг информацию о приобретении Абрамовичем картины "Крик" Мунка

Ранее СМИ со ссылкой на данные Telegram-канала Sotheby's Life сообщили, что бизнесмен купил полотно за $120 млн
Роман Абрамович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Роман Абрамович
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 7 июня. Информация о том, что бизнесмен Роман Абрамович купил картину "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка, не соответствует действительности, сообщил ТАСС источник.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные Telegram-канала Sotheby's Life сообщил, что Абрамович приобрел картину за $120 млн.

"Информация не соответствует действительности", - сказал собеседник агенства, отвечая на соотвествующий вопрос. Представитель Абрамовича отказался комментировать личные дела бизнесмена.

Картина Мунка была продана на нью-йоркских торгах Sotheby's за почти $120 млн в 2012 году. После продажи картины аукционный дом так и не раскрыл личность покупателя, но летом 2012 года газета The Wall Street Journal сообщила, что им был американский финансист и коллекционер Леон Блэк, состояние которого оценивается в $7,8 млрд. Издание ссылалось на источники в окружении Блэка.

ТАСС направил запрос Sotheby's.

Всего Мунком были созданы четыре версии "Крика" - две пастели и две картины маслом. Три из них принадлежат норвежским музеям, и лишь одна находится в частном собрании. 

Теги
РоссияАбрамович, Роман Аркадьевич
Открывающий ролик Key Buyers Event с Чиповской увидят более 400 участников онлайн-рынка
Речь идет о представителях телеканалов, онлайн-платформ и дистрибьюторов из 55 стран мира, закупающих права на показ фильмов и сериалов за рубежом
Читать полностью