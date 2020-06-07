Источник опроверг информацию о приобретении Абрамовичем картины "Крик" Мунка

ТАСС, 7 июня. Информация о том, что бизнесмен Роман Абрамович купил картину "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка, не соответствует действительности, сообщил ТАСС источник.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные Telegram-канала Sotheby's Life сообщил, что Абрамович приобрел картину за $120 млн.

"Информация не соответствует действительности", - сказал собеседник агенства, отвечая на соотвествующий вопрос. Представитель Абрамовича отказался комментировать личные дела бизнесмена.

Картина Мунка была продана на нью-йоркских торгах Sotheby's за почти $120 млн в 2012 году. После продажи картины аукционный дом так и не раскрыл личность покупателя, но летом 2012 года газета The Wall Street Journal сообщила, что им был американский финансист и коллекционер Леон Блэк, состояние которого оценивается в $7,8 млрд. Издание ссылалось на источники в окружении Блэка.

ТАСС направил запрос Sotheby's.

Всего Мунком были созданы четыре версии "Крика" - две пастели и две картины маслом. Три из них принадлежат норвежским музеям, и лишь одна находится в частном собрании.