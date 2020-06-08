Созданные в период пандемии проекты покажут на фестивале Screenlife Fest

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 30 скринлайф-проектов, созданных в период пандемии, среди которых сериалы, художественные и документальные картины покажут на онлайн-фестивале Screenlife Fest. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Более 30 проектов - кино, сериалы и документалистика - можно будет посмотреть 10 и 11 июня в открытом доступе на сайте фестиваля и мобильном приложении Screenlife Kino. Онлайн-скрининги Screenlife Fest пройдут в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital edition", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль объединит лучшие проекты в формате скринлайф, созданные в период пандемии. Зрителям представят онлайн-премьеру киноальманаха "Истории карантина", картины из которого сняли молодые кинематографисты из России и США под руководством продюсерской команды Тимура Бекмамбетова. Фильм подведет итоги конкурса идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции. Киноальманах откроется короткометражкой Аксиньи Гог, роли в которой исполнили Аглая Тарасова, Александра Ревенко, Светлана Камынина.

"В финальный монтаж вошли семь короткометражек в разных жанрах: от остросоциальной комедии про мэра небольшого провинциального городка, вернувшегося с коронавирусом из заграничной поездки, до англоязычной романтической истории о дейтинге в самоизоляции", - поделились в пресс-службе.

На сайте фестиваля опубликуют проекты от главных российский стриминговых сервисов, среди которых "Безопасные связи" Константина Богомолова, мини-сериал "Алиса" о водителях такси с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным и другие. Пользователи смогут посмотреть хиты скринлайфа - "Убрать из друзей" Левана Габриадзе, "Поиск" Аниша Чаганти с известным актером Джоном Чо в главной роли и другие.

В секции документальных проектов представят первый сериал для мобильных телефонов "1968.digital", снятый креативной студией "История будущего" Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна совместно с Тимуром Бекмамбетовым.