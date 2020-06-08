Минкультуры рассчитывает на возобновление большей части кинопроизводства в России в июне

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минкультуры надеется, что кинопроизводство в России запустится, в основном, в июне, и кинематографисты не потеряют летний съемочный сезон. Об этом сказал замминистра культуры РФ Максим Ксензов в рамках первого российского онлайн-рынка контента Key Buyers Event: Digital Edition.

"Каждый субъект принимает решение (по возобновлению съемок - прим. ТАСС) самостоятельно на основе заключений главных эпидемиологов субъекта, но, насколько я понимаю, в июне достаточно большое количество субъектов уже разрешит съемки. Поэтому надеюсь, что, в принципе, то, чего все боялись, и что до сих пор находится под вопросом, - сезон не совсем будет потерян для тех, кто планировал съемки летом", - сказал Ксензов.

Ранее Минкультуры подготовило и направило в мэрию Москвы обращение с просьбой скорейшего возобновления киносъемок в столице. "Насколько мы знаем, мэр пойдет навстречу нашему обращению, и в ближайшее время будет объявлено о том, что в Москве возобновляется кинопроизводство. Я думаю, это как раз случится, возможно, в совсем ближайшие дни, возможно, даже в дни проведения форума", - добавил Ксензов.

Как отметила глава Московской кинокомиссии Светлана Максименко, съемки в столице были заморожены 30 марта, но комиссия продолжала принимать заявки на организацию съемок в летний период. "На сегодняшний день мы планируем возобновление съемок с конца июня. Во всяком случае, сейчас ждем указа мэра и ориентируем кинопроизводителей уже начинать подготовку к съемкам", - добавила она.

Онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы, открылся 8 июня. Мероприятие проходит на специальной площадке, разработкой которой занималась петербургская компания SPB TV. Участие подтвердили закупщики из 55 стран мира.