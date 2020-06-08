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"Роскино" хочет стать центром информации российского рынка фильмов для зарубежных партеров

Как заявила глава компании Евгения Маркова, отечественный кинематограф за последние четыре года совершил настоящий прорыв на международном рынке

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Роскино" хочет повысить уровень прозрачности российского рынка для зарубежных партнеров, а для этого стать центром информации по игрокам отрасли, проектам и возможностям. Об этом в понедельник в рамках первого российского онлайн-рынка контента Key Buyers Event: Digital Edition заявила глава компании Евгения Маркова.

Онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы, открылся 8 июня. Мероприятие проходит на специальной площадке, разработкой которой занималась петербургская компания SPB TV. Участие подтвердили закупщики из 55 стран мира.

"Мне кажется, очень важным из того, что я вижу за последние месяцы в этой новой роли, что Россия, наверное, не всегда прозрачная для западных партнеров страна. И поэтому одна из задач "Роскино" - это, безусловно, повысить уровень прозрачности. Соответственно, тут важно, чтобы "Роскино" стало <...> неким центром информации по российскому рынку, его игрокам, проектам, возможностям, а для российской индустрии, наоборот, "Роскино" должно рассказывать о доступных новых возможностях работы с зарубежными партнерами, участия в рынках, фестивалях и так далее", - сказала Маркова.

Она отметила, что отечественный кинематограф за последние четыре года совершил настоящий прорыв на международном рынке, средний годовой рост российских и международных продаж составляет 25%.

"Более 90 российских фильмов в прошедшем 2019 году вышли в зарубежном прокате. А это, на самом деле, в два раза больше, чем четыре года назад. Колоссально увеличилось количество стран присутствия русского контента - с 23 до 120, это если мы говорим о кинотеатральном прокате, телевизионных правах и так далее", - добавила Маркова.

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