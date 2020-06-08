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Пандемия коронавируса нового типа

Любимова: возобновление киносъемок в столице позволит компаниям нагнать календарные планы

Министр культуры отметила, что есть много проектов, съемки которых необходимо провести именно в летние месяцы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минкультуры благодарно оперативному решению о возобновлении киносъемок в столице, это позволит кинокомпаниям постепенно нагнать календарные планы, которые были сдвинуты из-за пандемии, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Ранее Минкультуры подготовило и направило в мэрию Москвы обращение с просьбой скорейшего возобновления киносъемок в столице.

"Мы благодарны такому оперативному решению о возобновлении киносъемочной деятельности в столице. Возможность начать работу съемочных групп здесь, пусть даже с некоторыми ограничениями, - это серьезный шаг к восстановлению нормальной деятельности кинокомпаний. Есть много проектов, съемки которых необходимо провести именно в летние месяцы, и возобновление киносъемок позволит постепенно нагонять календарные планы, которые и так уже оказались сдвинуты", - сказала Любимова, чьи слова привели ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) обратилась к Роспотребнадзору с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии, чтобы отрасль смогла вернуться к работе. Ведомство постановило, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии с учетом особенностей деятельности.

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