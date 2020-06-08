Марион Котийяр может сыграть возлюбленную Есенина в фильме Клима Шипенко

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Французская актриса Марион Котийяр может исполнить роль танцовщицы Айседоры Дункан, возлюбленной поэта Сергея Есенина, в фильме "Декабрь". Об этом в понедельник на питчинге художественных фильмов в рамках кинорынка Key Buyers Event сообщил режиссер проекта Клим Шипенко.

"Нам нужна американская актриса, которая сыграет Айседору Дункан. Она должна быть француженкой, говорящей по-английски, по-французски и по-немецки. Это могла бы быть Марион Котийяр, я был бы счастлив, если так получится", - сказал он.

По словам Шипенко, действие фильма будет происходить в 1925 году. "Это будет зимний Петербург, белая нуарная атмосфера", - пояснил он.

Картина повествует о последних днях жизни Сергея Есенина. Его возлюбленная Айседора Дункан готовит побег поэта из СССР.

Онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы, открылся 8 июня. Мероприятие проходит на специальной площадке, разработкой которой занималась петербургская компания SPB TV. Участие подтвердили закупщики из 55 стран.