Аудитория книжного салона в Петербурге превысила 1,3 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Пятнадцатый по счету Санкт-Петербургский международный книжный салон, который в этом году из-за пандемии коронавируса впервые проходил в онлайн-формате, собрал более чем миллионную аудиторию в соцсети "ВКонтакте" и свыше 300 тыс. телезрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

"Более 1 миллиона человек в социальной сети "ВКонтакте" и более 300 тыс. [зрителей] телеканала "Санкт-Петербург" за два дня плодотворной и творческой работы Книжного салона смогли стать участниками <…> главного книжного марафона этого года", - рассказали в комитете.

Одним из основных событий салона стало виртуальное пленарное заседание 5 июня, в котором приняли участие глава Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, свои приветствия направили губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев. Они обсудили проблемы и перспективы трансформации книжной отрасли на фоне пандемии.

Участниками программы салона стали такие известные российские авторы как Евгений Водолазкин, Александр Архангельский, Петр Алешковский, Татьяна Устинова, Михаил Шемякин, Галина Юзефович, Андрей Аствацатуров, а также представители независимых книжных магазинов, городских библиотек и литературных музеев. Специальный проект в рамках салона представило информагентство ТАСС. За три дня на его виртуальной площадке прошло около двух десятков мероприятий и творческих встреч. "Полная программа и записи всех выступлений уже на этой неделе будут доступны на основном сайте Санкт-Петербургского книжного салона - book-salon.online", - добавили в комитете.

XV Санкт-Петербургский международный книжный салон в онлайн-формате проходил с 4 по 6 июня (4 июня был так называемый "нулевой" день). Инициатором его проведения в виртуальном режиме выступило агентство ТАСС, соорганизаторами стали издание "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург". Мероприятие проходило при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российского книжного союза и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит ежегодно с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга.