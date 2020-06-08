Федеральные учреждения культуры смогут приступить к работе 9 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Федеральные учреждения культуры, которые располагаются в регионах РФ, где снят режим самоизоляции, смогут приступить к работе 9 июня. Об этом сообщила в понедельник министр культуры Ольга Любимова.

"До настоящего момента коллективы федеральных учреждений культуры работали удаленно в соответствии с нашим приказом. Очная работа в условиях режима самоизоляции была исключением для отдельных обеспечивающих служб. Теперь театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику, естественно ориентируясь на те этапы и дорожные карты, которые разработало министерство", - привели слова Любимовой в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что министр подписала соответствующий приказ. "Согласно документу, федеральные учреждения культуры начнут поэтапно выходить из режима ограничений. Первыми на работу выйдут сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций для того, чтобы наладить рабочие процессы, подготовить новые проекты и экспозиции, а также приступить к репетициям. Прием посетителей возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей", - подчеркнули в Минкультуры.

Также министерство проведет мониторинг ситуации в субъектах Российской Федерации по вопросу сохранения или прекращения режима ограничений и проинформирует учреждения о сроках возобновления работы.

Минкультуры РФ 17 марта ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий в целях борьбы с распространением коронавируса.