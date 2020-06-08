В Казани театрально-образовательный форум "Науруз" открылся в онлайн-формате

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Международный театрально-образовательный форум "Науруз", проводимый в Казани, открылся в онлайн-формате на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщается на сайте Министерства культуры Татарстана.

"Этот форум - это площадка для поиска новых идей. А этот год - особенный. Он поставил перед театральным сообществом проблему, которую можно решить, только объединив все усилия. Любой кризис ставит нас в сложные условия - он выводит из зоны комфорта. Но он всегда предполагает развитие", - цитирует пресс-служба министра культуры республики Ираду Аюпову.

VI Международный театрально-образовательный фестиваль-форум "Науруз" проходит в Казани с 8 по 17 июня. Для участников мероприятия в режиме онлайн-конференций проводят лекции, семинары, лаборатории по педагогике театра, актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной и художественно-постановочной части театра. Педагоги форума - специалисты и деятели театрального искусства из Германии, Колумбии, Польши и России.

В рамках форума запланирована научная онлайн-конференция о новых измерениях в театральном образовании "Вызовы разума". В ходе нее театральные педагоги, эксперты и практики смогут обсудить новые вызовы, стоящие перед специалистами в условиях пандемии, а также перспективы развития театрального образования в условиях быстро меняющейся реальности. Организатором форума выступает Татарский государственный академический театр им. Г. Камала в Казани, учредителями - Министерство культуры Татарстана и Союз театральных деятелей республики.

В Татарстане, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 8 июня, зафиксировали 3 611 случаев коронавирусной инфекции, 3 543 пациента выздоровели, десять человек умерли.