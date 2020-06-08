Гергиев: бывший кинотеатр во Владикавказе должен стать "красивым культурным объектом"

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июня. /ТАСС/. Старейшее в России здание бывшего кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе, переданное в безвозмездное пользование Мариинскому театру, должно превратиться за два года в красивый, успешный и полноценно действующий объект для любителей искусства. Об этом ТАСС рассказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Мне хочется верить в то, что, возможно, на протяжении двух лет театр сможет сделать что-то очень оригинальное, интересное. Тысячи любителей искусства, в том числе и музыкального театрального искусства во Владикавказе, особенно дети и юношеская аудитория, будут приходить в отреставрированное здание кинотеатра "Комсомолец", и мы сможем предложить интересную программу", - сказал Гергиев.

Он отметил, что в связи с пандемией коронавируса все культурные организации сильно пострадали, в том числе Мариинский театр. Однако маэстро пообещал приложить все возможности для того, чтобы объект не превратился в долгострой.

"Я видел пару лет назад, что это здание в очень тяжелом положении. Но оно не разрушено целиком, и мы сделаем все возможное, чтобы республика получила красивый и полноценный успешно функционирующий культурный объект, который по образовательным задачам, по художественным и просветительским целям будет очень важным проектом Мариинского театра и республики", - отметил он.

Валерий Гергиев также выразил надежду на скорую встречу с жителями республики и детальное обсуждение вопроса. "И я надеюсь, что мы увидимся в самое ближайшее время, и тогда уже в деталях поговорим, в том числе по всему комплексу, доверенному Мариинскому театру, - это и филармония, и музыкальный театр, и дворец "Металлурга", <...> и - через пару лет - здание кинотеатра "Комсомолец". Это все вместе будет довольно богатый и развитый культурный центр", - сказал маэстро.

История кинотеатра

Старейший кинотеатр России был построен в 1877 году и являлся одной из южных баз для операторов фирмы "Братья Пате". В 1911 году здание кинотеатра было достроено. Сейчас оно находится в аварийном состоянии.

Вопрос о восстановлении кинотеатра "Комсомолец" поднимался в 2019 году на встрече с президентом России на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил министерству госимущества и земельных отношений привлечь инвестора к восстановлению кинотеатра. По поручению Битарова профильным ведомством были погашены все долги кинотеатра.

В мае этого года власти республики передали здание Мариинскому театру в безвозмездное пользование.