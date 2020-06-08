Российский фантастический триллер "Аванпост" выйдет на китайском сервисе - аналоге Netflix

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фантастический триллер "Аванпост" Егора Баранова выйдет на крупнейшем китайском сервисе по подписке iQIYI, который называют "китайским аналогом Netflix". Об этом сообщила компания "Централ Партнершип" в рамках международного онлайн-рынка Key Buyers Event: Digital Edition.

"Российский фантастический фильм "Аванпост" с Петром Фёдоровым и Алексеем Чадовым выйдет в Китае на крупнейшем национальном VOD-сервисе iQIYI, который ежемесячно посещают свыше 500 млн пользователей, включая более 50 млн платных подписчиков", - рассказали в пресс-службе.

Компания "Централ Партнершип", которая входит в "Газпром-Медиа Холдинг", реализует международные права на фильм "Аванпост". Сервис iQIYI основан китайской компанией Baidu. Помимо лицензированного контента он занимается созданием проектов собственного производства.

Картина "Аванпост" режиссера Егора Баранова и сценариста Ильи Куликова рассказывает о ближайшем будущем, где в результате неустановленного катаклизма была потеряна связь почти со всей планетой. Жизнь осталась только в западной части России и некоторых странах СНГ. Выжившие герои, военные и журналисты, должны разобраться в том, что же произошло и стать частью масштабной битвы за судьбу человечества.

Премьера фильма состоялась в ноябре 2019 года. Заглавную композицию к "Аванпосту" написал фронтмен группы Linkin Park Майк Шинода.

Дистрибьюторы объявили, что "Аванпост" также выйдет в США и Японии. На сегодняшний день права на картину проданы в более чем 90 стран, включая Южную Корею, Францию, Германию, Италию, Испанию, Скандинавию, страны бывшей Югославии, Польшу, Турцию и Бразилию.