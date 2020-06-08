Столетие Карелии учреждения культуры республики отметили онлайн-акциями и выставками

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Учреждения культуры Карелии в период пандемии коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий отметили в понедельник столетие республики онлайн-акциями, музыкальными выступлениями в интернете, а также тематическими выставками. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр культуры региона Алексей Лесонен.

8 июня в Карелии отмечается День республики. В 2020 году в сентябре регион должен был отпраздновать свое столетие, однако все уличные гулянья, концерты и массовые события было решено отменить из-за эпидемиологической ситуации, а сэкономленные средства направить на решение социально-экономических проблем.

"Национальный музей, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" провели свои акции, открылась выставка в Музее изобразительных искусств Карелии, но она очно-заочная, то есть ее можно посетить и в живую, и виртуально. Но надо помнить, что основные мероприятия мы планировали чуть позже, мы специально подготовили эти мероприятия, чтобы эту дату все равно отметить, она у нас стоит в календаре", - сказал собеседник агентства.

В течение всего дня учреждения культуры выкладывали на своих страницах в соцсетях творческие поздравления региона и его жителей, акцент при этом делался на произведения карельских авторов или историю края. Артистка ансамбля "Кантеле" Анастасия Красильникова поздравила регион исполнением на одноименном национальном инструменте произведения "Калевальская руна" сочинения своей коллеги - солистки ансамбля кантелистов заслуженной артистки России и Карелии Ирины Шишкановой.

Самую крупную онлайн-акцию к столетнему юбилею региона запустил Национальный музей Карелии. В течение дня в группе музея "ВКонтакте" публиковали короткие видео, на которых сотрудники районных и республиканских музеев читают стихотворения карельских поэтов. К моменту написания текста поздравили Карелию таким образом 14 музеев, в том числе музей-заповедник "Кижи", музей истории первого российского курорта "Марциальные воды", краеведческий районный музей "Беломорские петроглифы", региональный центр Северного Приладожья.

"Осенью у нас уже была выставка, посвященная столетию Карелии <…> Мы долго думали, как отметить столетие в условиях онлайн, и пришла идея читать стихи карельских поэтов. У нас всегда очень качественная литература была в Карелии <…> У нас практически не было отказов участвовать в акции, представители всей музейной сети Карелии с удовольствием согласились принять участие в ней", - сказал ТАСС директор Национального музея Михаил Гольденберг.

В музее изобразительных искусств Карелии, возобновившего со 2 июня работу после перерыва, для зрителей заработала открывшаяся перед введением строгих ограничений выставка "Карелия. Век ради вечного", где представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, связанное с республикой и ее природой. Ее можно увидеть в музее с соблюдением всех мер безопасности или посмотреть из дома на официальном сайте учреждения.

Год столетия Карелии

По словам Алексея Лесонена, в течение года в Карелии под знаком юбилейной даты состоятся и крупные, уже зарекомендовавшие себя проекты. Так, несмотря на пандемию, власти не отказываются от проведения международного музыкального фестиваля под открытым небом в Ruskeala Symphony, состоится и этнический фестиваль "Легенды кантеле". В то же время обсуждается возможность частично переформатировать их в онлайн-формат.

"Будет много онлайн-мероприятий, идут разговоры с большими онлайн-площадками, которые занимаются трансляцией. Но и живые концерты пройдут, потому что мы не хотим все-таки терять зрителей наших ландшафтных мероприятий на воздухе. Единственное, нам нужно понимать по времени, когда Роспотребнадзор разрешит провести эти события, и в каком контексте мы будем находиться, с точки зрения санэпидситуации.