Гергиев, Нетребко и Бутман примут участие в "Русских сезонах"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Валерий Гергиев, Анна Нетребко, Игорь Бутман, Государственный симфонический оркестр России им. Светланова, Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО), Большой симфонический оркестр (БСО), Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) и другие коллективы выступят в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" для зрителей во Франции, Бельгии и Люксембурге в конце 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства культуры РФ со ссылкой на директора фестиваля Алексея Лебедева.

"Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова провела встречу с директором АНО "Русские сезоны" Алексеем Лебедевым, в ходе которой обсудили итоги и перспективы работы главного экспортного проекта - фестиваля "Русские сезоны", - рассказали в пресс-службе. - Особое внимание на встрече уделили программе проекта "Русские сезоны", перенесенной на конец года. Алексей Лебедев рассказал о мероприятиях, которые удалось запланировать на IV квартал 2020 года".

Выступления Государственного оркестра России им. Светланова, РНМСО совместно с лауреатами конкурса Чайковского под руководством Гергиева, оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова, оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса запланированы во Франции, Большой Симфонический оркестр и Анна Нетребко дадут концерты в Бельгии, ВЮСО - во Франции и Бельгии. Квинтет Игоря Бутмана ждут в Бельгии и Люксембурге, артистов Мариинского театра - во Франции и Люксембурге. Иностранные зрители также смогут увидеть передвижную выставку Патриаршего совета по культуре при поддержке Минкультуры "Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы", которая пройдет во Франции, Бельгии и Люксембурге.

До конца лета продлена работа бесплатного онлайн-сервиса Stay home with Russian Seasons ("Оставайтесь дома с "Русскими сезонами"), который был запущен в марте в связи с запретом массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Он объединяет материалы ведущих российских творческих коллективов и учреждений культуры - участников "Русских сезонов". На текущий момент в рамках проекта состоялось 44 трансляции, за два месяца на официальном сайте, на YouTube-канале, в сообществах проекта в социальных сетях, на сайтах партнеров и участников "Русских сезонов" их посмотрели более 23 млн раз.

"По всем имеющимся каналам - через иностранные представительства, посольства, всевозможные информационные ресурсы - мы приглашаем зарубежную публику на нашу платформу. Еженедельно мы стараемся не упускать возможность и продолжаем знакомить всех любителей искусства и творчества через онлайн-ресурс Stay home with Russian Seasons с многообразием отечественной культуры", - привели в пресс-службе слова Маниловой.