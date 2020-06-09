Российская государственная детская библиотека возобновляет работу в ограниченном режиме

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российская государственная детская библиотека открывается для посетителей с рядом ограничений, сообщили во вторник в пресс-службе РГДБ.

"С 9 июня 2020 года Российская государственная детская библиотека начинает обслуживание читателей в ограниченном режиме. С этого дня открывается сервис предварительного заказа изданий по электронной почте", - рассказали в пресс-службе.

При посещении библиотеки необходимо строго выполнять санитарные нормы: носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, использовать санитайзер для дезинфекции. На входе в библиотеку будет проводиться бесконтактное измерение температуры.

Забрать заказанные книги после уведомления об их готовности, вернуть ранее взятые издания и получить читательский билет станет возможным с 16 июня 2020 года в часы работы библиотеки по летнему расписанию: понедельник - суббота с 11:00 до 19:00.