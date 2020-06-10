В Чикаго отменили музыкальный фестиваль Lollapalooza

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Чикаго (штат Иллинойс) в связи с распространением коронавируса приняли решение отменить традиционный музыкальный фестиваль Lollapalooza и ряд других массовых мероприятий, которые были запланированы в городе на период до начала сентября. Об этом сообщила мэр Лори Лайтфут.

"Для нас очень непросто вычеркнуть из календаря эти мероприятия с большим числом участников", - отметила мэр, слова которой приводит во вторник телекомпания CNN. Она подчеркнула, что городские власти "отдают приоритет вопросам обеспечения безопасности и здоровья". Ранее в Чикаго уже отменили парад по случаю Дня поминовения, фестивали блюза и церковной музыки.

Организаторы фестиваля Lollapalooza в свою очередь пообещали провести его с 30 июля по 2 августа в виртуальном формате. "Мы хотели бы вновь провести фестиваль в Грант-парке, но понимаем, почему этого нельзя сделать, - указывается в сообщении на сайте фестиваля. - Здоровье и безопасность наших зрителей, артистов, партнеров всегда для нас являются приоритетом. Мы будем работать над тем, чтобы Чикаго смог увидеть яркое зрелище летом 2021 года, когда будет отмечаться 30-летие фестиваля".

Lollapalooza - слово, имевшее хождение в США, начиная с конца ХIХ века, оно означает "нечто необычное". С 1991 года так называется ежегодный четырехдневный фестиваль в чикагском Грант-парке, на котором выступают музыкальные группы, играющие в стилях хеви-метал, хип-хоп и панк-рок.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, штат Иллинойс, где расположен Чикаго, сейчас находится на пятом месте среди штатов США по числу умерших из-за коронавируса, уступая лишь Нью-Йорку, Нью-Джерси, Массачусетсу и Пенсильвании. Всего в стране зафиксировали более 1,97 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 111,7 тыс. человек.