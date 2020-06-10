В Дамаске состоялось награждение победителей онлайн-конкурса чтецов "Наш Пушкин"

РАБАТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Церемония награждения победителей конкурса "Наш Пушкин", приуроченного к 221-й годовщине со дня рождения великого русского поэта, состоялась во вторник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Дамаске, который возобновил работу весной текущего года после семилетнего перерыва. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал директор центра Николай Сухов.

"Около месяца назад мы инициировали в интернете онлайн-конкурс чтецов стихотворных произведений и прозы Александра Сергеевича Пушкина. С тех пор в нем приняли участие 74 человека. 37 из них - из Сирии, причем не только наши соотечественники, но и сирийцы. Выступления участников в течение месяца размещались на странице РЦНК в Дамаске в Facebook", - сообщил он.

"Очень приятно, что в конкурсе приняли участие не только соотечественники из Сирии, но также из Ливана, Иордании, Алжира, Египта, Монголии. Кроме того, к организованному РЦНК мероприятию присоединилась старшая группа детского сада №19 из города Ростов-на-Дону", - сообщил Сухов.

Конкурсанты прочитали отрывки из таких известных произведений Пушкина, как "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Евгений Онегин", "Бахчисарайский фонтан", "Песнь о вещем Олеге", "Зимнее утро", "Я вас любил...", "Осень", "В поле чистом серебрится...", а также многих других. "Одна из девушек, ставшая призером конкурса, великолепно прочитала стихотворение "Я помню чудное мгновенье..." на четырех языках - арабском, английском, французском и русском", - отметил директор РЦНК.

"Компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты по литературе из Санкт-Петербурга, изучило выступления и, оценив проникновенность, чувственность и выразительность чтения, назвало имена победителей. А мы в здании РЦНК в Дамаске организовали церемонию вручения призов и грамот. Ее посетили соотечественники, а также граждане Сирии, включая представителей литературных кругов и общественных деятелей. После вручения состоялся концерт, кульминацией которого стало сценическое представление по мотивам пушкинской "Сказки о рыбаке и рыбке", - рассказал Сухов.

"Мы от всей души поздравляем победителей и конкурсантов, выражаем им благодарность за сохранение и продвижение русской культуры в Сирии, а также желаем успехов в будущих мероприятиях", - заключил он.