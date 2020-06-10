Выставку в "Манеже" к 90-летию со дня рождения Ильи Глазунова перенесли на осень-зиму

"Обсуждаем сейчас с департаментом культуры Москвы новые даты выставки, но пока нет решения - будем смотреть по ситуации. Надеюсь, что выставка пройдет осенью или зимой. Пандемия остановила нас на самом активном этапе подготовки. Когда люди разъехались по разным городам, в режиме самоизоляции невозможно подготовить и осуществить такой масштабный проект", - сообщил собеседник агентства.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Масштабная выставка к 90-летию со дня рождения народного художника СССР Ильи Глазунова, которое отмечается 10 июня, должна была открыться в московском выставочном зале "Манеже" этим летом, но из-за пандемии ее перенесут на осень-зиму. Об этом рассказал в интервью ТАСС его сын, народный художник РФ, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Иван Глазунов.

По его словам, большая творческая группа, которую он возглавляет в качестве куратора, готовит эту выставку уже полтора года. "Выставка в "Манеже" - портрет эпохи на фоне художника и художник на фоне эпохи. Кроме его творчества и творчества его учеников интересно передать еще и то время - жизненные связи, друзей, людей, с которыми он много сделал", - добавил Глазунов.

Экспозиция представит Илью Сергеевича не только как художника, но и как общественного деятели, артиста, воспитателя нескольких поколений художников. Собеседник агентства отметил, что подобная выставка пройдет впервые. Основу экспозиции составят работы мастера и его учеников. Также планируется представить кино и хронику, архивные документы. Важной частью выставки станут спасенные художником предметы старины, в том числе иконы.

"Спасенные им буквально из огня иконы, которые он не как коллекционер собирал, а именно спасал. В провинциальных городах в те годы, допустим, в храме открывались какие-нибудь городские бани, а иконостас просто сжигали, утилизировали. И вот в те годы спасали то, что можно было спасти. И эти предметы и есть часть его знаменитого собрания", - рассказал Глазунов. Позднее планируется представить юбилейную выставку в родном для Ильи Сергеевича городе - Санкт-Петербурге, а также в других российских городах.

О художнике

Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде в семье ученого-историка Сергея Федоровича Глазунова и Ольги Константиновны Глазуновой. В 1942 году во время блокады Ленинграда родители и почти все ближайшие родственники Глазунова погибли, сам он был эвакуирован в Новгородскую область. Вернулся в Ленинград в 1944 году, поступил в художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (ЛИЖСА) им. Репина. Окончил институт в 1957 году.

В 1956 году стал лауреатом международного художественного конкурса в Праге за портрет участника движения сопротивления, чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. В 1957 году состоялась первая персональная выставка Глазунова в Центральном доме работников искусства в Москве. В 1960-е годы он много путешествовал, создавал портреты политических деятелей в СССР и за рубежом. В 1964 году выставка работ Глазунова, организованная в одном из служебных помещений "Манежа", была закрыта по требованию Московского отделения Союза художников.

С 1978 года преподавал в Московском государственном художественном институте им. Сурикова. В 1981 году по поручению Министерства культуры РСФСР организовал в Москве Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и стал его директором. В 1986 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, являлся бессменным ее ректором. В 2009 году академии было присвоено имя Ильи Глазунова.