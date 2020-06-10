Дом-мастерская скульпторов Петиных может стать филиалом Оренбургского музея ИЗО

ОРЕНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Дом-мастерская династии скульпторов Гавриила и Надежды Петиных, которые являются авторами композиций, установленных в Оренбурге и других городах России, может стать филиалом Оренбургского музея изобразительных искусств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Министерства культуры области.

"Дом-мастерская может стать филиалом Оренбургского музея изобразительных искусств. В музее хранятся скульптуры, картины, личные вещи, фотографии Надежды Петиной и ее отца - Гавриила Петина, дом строился при его непосредственном участии. Скульптор Гавриил Петин был строителем, штукатуром, лепщиком. Его дочь Надежда Петина - почетный гражданин города Оренбурга, долгие годы работала в этой мастерской", - сказано в сообщении.

Документы на передачу дома в собственность Оренбургской области, по данным министерства, находятся в стадии оформления. Мастерская расположена в центре города, что позволит включить объект в туристические маршруты города.

"Дом-мастерская династии скульпторов, расположенный в историческом центре города на улице Комсомольской, всегда был местом встреч творческой интеллигенции. Здесь проводились мастер-классы и открытые уроки, собиралось правление Оренбургского отделения Союза художников России, творили живописцы Николай Ледяев и Федор Козелков, чьи работы ныне составляют значительную часть коллекции Оренбургского музея изобразительных искусств", - отмечается в сообщении.

Гавриил Петин прошел путь от штукатура, сапожного мастера, самодеятельного скульптора до признанного профессионала. В военные годы он создал памятник "Сталин и Ворошилов на Царицынском фронте", который находился на левом берегу Урала в Зауральной роще Оренбурга, после войны художник выполнил композицию "Партизаны", посвященную героям Гражданской войны, скульптурный портрет Александра Родимцева и другие работы. Его дочь Надежда Петина первые навыки искусства ваяния приобрела в мастерской своего отца, отмечают в министерстве, в 1950-е годы училась в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде. Надежда Петина дважды избиралась председателем Оренбургской организации Союза художников (1971, 1978).

"Выполненный ею памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю является визитной карточкой Оренбурга. Надеждой Гавриловной создана целая галерея портретных изображений русских поэтов, музыкантов, художников, прославивших свой край земляков. Ее работы украшают улицы многих городов России, а также собрания сочинений ведущих художественных музеев страны, в том числе Третьяковской галереи", - уточнили в министерстве.

В новость были внесены изменения (12:19 мск) - уточняются заголовок, лид и цитата.