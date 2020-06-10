Документальный фотопроект о пандемии запустят на медиаплатформе "#Москвастобой"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Документальный фотопроект "Герои нашего времени" запустят на медиапортале "#Москвастобой". Он покажет жизнь Москвы во время борьбы с пандемией коронавируса, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

В проекте представлены работы пяти известных фотографов, которые в пиковый период пандемии фиксировали события и атмосферу города.

"Из-за опасностей пандемии жители Москвы были вынуждены изменить привычный образ жизни и перестать ходить на работу, гулять по улицам или встречаться с друзьями. Оставаясь дома ради того, чтобы остановить распространение вируса, вместе с тревогой за близких мы испытывали надежду. А город за окном продолжал жить усилиями тех, без кого было не обойтись. Проект "Герои нашего времени" родился из желания сохранить в памяти это сложное время и истории людей, которые стали его героями", - приводятся в сообщении слова куратора проекта Нины Гомиашвили.

Каждый из приглашенных участников - мастер собственного жанра, благодаря этому на выставке удалось собрать художественные высказывания, созданные в разных стилях и выраженные с разной интонацией. Однако в проекте есть то, что объединяет все представленные на ней работы, - это стремление сохранить свидетельства драматичного и уникального исторического момента, а также признательность тем, благодаря кому город все эти дни продолжал жить.