Фильм "Мы" режиссера Гамлета Дульяна по роману Замятина планируют выпустить в 2021 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьера фильма "Мы" режиссера Гамлета Дульяна, снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина (1884-1937), запланирована на 2021 год. Об этом говорится в официальном тизере проекта, опубликованном в среду.

Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503. Сценарий основан на одноименном романе Евгения Замятина, который был написан сто лет назад. Ранее прокат планировался на 2020 год, но премьеру перенесли.

"Люди все чаще и чаще поддерживают радикальные идеи, которые конфликтуют между собой. Такие "крайние" идеи и предложения вызывают деформацию ценностей и социальных ориентиров, что в итоге приводит к общественному взрыву и тотальному контролю над личностью. Сейчас это происходит во всем мире. А роман "Мы" Замятина продолжает оставаться классикой и мощным социальным произведением, поднимая злободневные темы даже спустя 100 лет", - сказал режиссер ТАСС.

Дульян подчеркнул, что очень бережно отнесся к первоисточнику, поскольку мечтал экранизировать произведение еще со школы. Он назвал книгу "Мы" одним из самых мощных романов мировой классики, который становится особенно злободневным в наши дни. "Мне важно было перенести на экран дух книги и не превращать фильм в посредственную фантастику, где все внимание сосредоточено вокруг одних только спецэффектов", - отметил он.

При подготовке проекта режиссер ездил в город Лебедянь, где провел детство автор, и посетил дом-музей Замятина. Он также познакомился с внучатой племянницей писателя Ниной Замятиной. Она одной из первых увидела материалы фильма, и высоко оценила проект.

"Захватывает с первого кадра, воображение за гранью увиденного, насыщенность эмоций, прекрасной мелодии, музыкальных ритмов, образов из области фантастики", - поделилась Замятина.