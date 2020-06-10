Писатель Анатолий Трушкин умер из-за коронавируса

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Писатель и юморист Анатолий Трушкин умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 78 лет. Об этом ТАСС в среду сообщил его коллега юморист и пародист Николай Лукинский.

"Я сам только об этом узнал. Мой администратор созвонился с внучкой [Трушкина] Таней, она подтвердила, что Анатолий Алексеевич умер", - сказал он.

По словам Лукинского, писатель месяц лежал в больнице с коронавирусной инфекцией. "Вроде на поправку даже шло. Он в реанимации лежал сначала. Потом с администратором созванивались две недели назад, плохо разговаривал еще. А пять дней назад созвонились - уже бодрый был. Собирался выписываться, на гастроли", - поделился юморист.

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске, где его семья была в эвакуации. В начале 1942 года семья вернулась в Подмосковье, а позднее переехала в Москву. В 1964 году Трушкин окончил Московский авиационно-технологический институт. Во время учебы играл в студенческом театре миниатюр.

После окончания МАТИ несколько лет работал инженером. В 1971-1978 годах - редактор, сценарист Центрального телевидения, автор сценариев ряда телеспектаклей, нескольких эстрадных пьес. В 1974 году окончил Литературный институт. Его учителями были писатель Сергей Залыгин и драматург Виктор Розов.

С 1981 года сосредоточился на литературной деятельности. Его юмористические произведения читали со сцены Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Лауреат Всесоюзных эстрадных конкурсов 1982 и 1986 годов. В начале 1980-х годов писал сценарии для сатирического киножурнала "Фитиль". Начал сам выступать с эстрады со своими произведениями. В 1992 и 2010 годах был дважды удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной Газеты" ("Клуба 12 стульев"). В 2001 году стал лауреатом премии "Золотой Остап".