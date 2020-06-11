В ожидании встречи с друзьями и публикой в залах. Денис Мацуев отмечает юбилей

Народный артист России, пианист Денис Мацуев, несмотря на прекращение в Москве режима самоизоляции, решил отложить празднование своего юбилея до 2 июля, когда сможет встретиться с друзьями на сцене. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сам музыкант.

Пианисту 11 июня исполняется 45 лет.

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"В отличие от многих, которые говорят, что не любят отмечать день рождения, я всегда говорю: я очень люблю отмечать, но на сцене. Последние 25 лет этот день я всегда так и проводил: на сцене со своими друзьями. На этот раз мы перенесем празднование на 2 июля, когда будет опен-эйр-концерт в парке "Зарядье". Там все соберемся вместе и весело проведем время", — сказал Мацуев.

Музыкант добавил, что концерт будет полной импровизацией: "Пока не объявляю имен, но уверен, что публика не останется равнодушной". Выступление будет транслироваться онлайн, при этом Денис Мацуев надеется, что к тому времени возможно будет также пригласить и какое-то количество зрителей в зал.

Пандемия коронавируса внесла коррективы и в другие праздничные планы артиста. Так, юбилейный вечер в Государственном Кремлевском дворце с целым рядом знаменитых исполнителей пришлось перенести с 16 июня на 14 октября. "Там проданы практически все билеты. Я в очередной раз восторгаюсь моей замечательной публикой, которая, несмотря на пандемию, продолжала покупать билеты. Это очень трогательно и вдохновляет меня на новые программы и дарит надежду на скорейшую встречу с публикой вживую", — сказал музыкант.

Ближайшие же встречи пройдут в онлайн-формате — 13 и 14 июня на платформе Okko: в первый день Мацуев сыграет камерную программу, на следующий — "Классику и джаз". После этого пианист отправится в Берлин, где выступит в Digital Concert Hall с Берлинским филармоническим оркестром. Концерт будет посвящен памяти дирижера Мариса Янсонса. Трансляция запланирована на 20 июня.

Без "масок" на сцене На просьбу обозначить важные вехи к юбилею Мацуев ответил, что не любит говорить о каких-то своих достижениях. Гораздо проще ему рассказывать о замечательных людях, с которыми его свела судьба. "Я счастливый человек, потому что в основном на моем пути встречаются очень хорошие люди. Мне повезло в жизни встретиться с абсолютно уникальными людьми в разных профессиях, сферах — вне зависимости от степени их известности. Я благодарю всех педагогов, которые были со мной. В первую очередь, моего папу (композитор и пианист Леонид Мацуев — прим. ТАСС), который до сих пор со мной занимается. Очень жаль, что в этот день рядом не будет моего профессора Сергея Леонидовича Доренского, который ушел из жизни в конце февраля. Это большая утрата, с которой я до сих пор не могу смириться".

Я ностальгический человек, у меня хорошая память, — признался Мацуев. — Я даже помню, какой запах был на улице Ленина в Иркутске, когда я шел в июле 1981 года к своей бабушке. Прекрасно помню, что я наигрывал, когда мне было шесть лет Денис Мацуев пианист, народный артист России

"И я человек, который очень любит свою родину, свой дом — Иркутск, Москву", — добавил он. Одно из главных пожеланий маэстро в этот день — скорейшая встреча с публикой в концертном зале: "С того момента, как я в девять лет вышел на сцену Иркутской филармонии играть концерт Гайдна, я проникся этой магией сцены — играть для кого-то". Пианист строго придерживается некоторых правил при общении с публикой. "Меня с детства приучили родители не обижать, помогать и ни в коем случае не надевать "маску". Потому что это хорошо видно, в первую очередь на сцене. Если ты попытаешься обмануть публику, тебя сразу раскусят. Тем более наша русская публика, у которой есть чутье, насколько ты искренен на сцене и в жизни", — сказал Мацуев.

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Говоря о круглой дате, маэстро признался, что это число совсем не вяжется с его внутренним ощущением. "Настроение у меня боевое, как и всегда. Жду не дождусь своих друзей: будем снова репетировать, играть и шутить". "С ним все любят играть"

"Чтобы рассказать о Мацуеве, надо написать книгу" — так отвечают многие известные артисты, которых ТАСС попросил поделиться историями из творческой жизни пианиста.

"За свою жизнь я играл с очень многими солистами, но с ним играть — особое удовольствие, — признался народный артист СССР, руководитель Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков. — Во-первых, всегда есть колоссальная уверенность, что на сцене все будет хорошо. Во-вторых, у него самого есть внутренний дирижер. Как писал Генрих Густавович Нейгауз, просто хороший пианист — это нехороший пианист, внутри должен сидеть дирижер. Денис этим качеством обладает. Он невероятно тонкий художник, который способен на сцене под воздействием другой художественной концепции очень быстро воспринять ее и поменяться. Поэтому с ним все любят играть, поэтому он нарасхват".

' YouTube / Московский международный Дом музыки'

Народный артист России, глава Мариинского театра Валерий Гергиев напомнил, что со своим другом Денисом Мацуевым "провел куда больше времени на сцене, чем в карантинном "великом стоянии на месте". "Так что даст Бог, это наше лидерство удержим. А в "великом сидении" за роялем домашним и без того огромный репертуар Дениса подрос, я бы сказал, на голову — на радость миллионам поклонников", — заметил он.

Генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов отметил, что, хотя и знаком с Мацуевым уже много лет, "именно в это непростое время можно было оценить, насколько Денис искренняя и деятельная натура".

В каждом своем амплуа — концертного пианиста, руководителя фестиваля, фонда "Новые имена", конкурса Grand Piano, участника благотворительных проектов — он выступает блистательно. Сегодня имя Дениса Мацуева — это синоним высочайших творческих достижений, подлинного музыкального мастерства и успеха. Мы счастливы, что в череде выступлений в лучших залах мира Московская филармония является для Дениса Мацуева не только местом формальной приписки, но и неформально остается родным домом. И мы все надеемся, что здесь он чувствует себя как дома Алексей Шалашов генеральный директор Московской филармонии

Музыкальная Мекка на Байкале "Мы знакомы уже более 20 лет, и постепенно знакомство переросло в настоящую дружбу, которой я горжусь", — рассказал народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский. "Я первый дирижер, с которым Мацуев сыграл все фортепианные концерты Рахманинова. Это исторический факт, который он сам засвидетельствовал", — добавил музыкант. "Казань стала нашей совместной творческой лабораторией. Как минимум два, а то и четыре раза в год мы выступаем совместно. Наверное, ни с одним другим пианистом такого в моем послужном списке нет", — заметил Сладковский.

' YouTube / Denis Matsuev'

"Как профессионал, который выступает на сцене с оркестром, он невероятно мобильный. Как человек, который в жизни разделяет все радости и горести, он всегда рядом, он верен своему слову. Это, наверное, одно из самых выдающихся его качеств. Музыкантов много, пианистов много, но людей, которые верны себе и своим друзьям, гораздо меньше, — подчеркнул дирижер. — Он вмещает в себя невероятно огромный мир, который не ограничивается его фантастическим пианистическим талантом. Это мир, в котором он настоящий капитан команды".

Многие коллеги Дениса Мацуева отмечают его гостеприимство и вспоминают при этом фестиваль "Звезды на Байкале", который музыкант ежегодно проводит в своем родном Иркутске. "Это сибирская музыкальная Мекка, — говорит об этом фестивале Сладковский. — Каждый год стараюсь там быть, в том числе чтобы искупаться в Байкале. К этому меня приучил Мацуев". Действительно, уже сложилась традиция: всех своих гостей Денис Мацуев уговаривает окунуться в Ангару или Байкал.

Между фортепиано и футболом Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске в семье композитора Леонида Викторовича и преподавательницы игры на фортепиано Ирины Дмитриевны. На проходившем в городе джазовом фестивале юного пианиста заметила Иветта Воронова, основатель Международной благотворительной программы (с 1992 года — фонда) "Новые имена", и посоветовала продолжить обучение в Москве. В 15 лет Мацуев вместе с семьей переехал в столицу, где поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

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Решение о переезде далось Денису Мацуеву нелегко: в Иркутске оставались друзья и, главное, дворовая футбольная команда. Вот как он вспоминает это время в интервью проекту ТАСС "Первые лица": "Забавно, но решающую роль сыграла любовь к футболу и московскому "Спартаку". Устав слушать мои истерики о друзьях-товарищах и Байкале, без которых я не мыслил жизни, мама привела железобетонный аргумент: "Зато сможешь ходить в "Лужники" на "Спартак". Я моментально замолк".

В 1993 году Мацуев завоевал I премию Международного конкурса пианистов в Йоханнесбурге (ЮАР). В том же году поступил в Московскую консерваторию в класс профессора Алексея Наседкина, а с третьего курса преподавателем Мацуева стал народный артист России, профессор Сергей Доренский. Еще во время учебы Денис Мацуев стал солистом Московской филармонии. В 1998 году завоевал Гран-при Международного конкурса пианистов в Париже, а затем, в июле того же года, был удостоен I премии XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Эта победа принесла молодому пианисту мировую известность. В 1999 году Денис Мацуев с отличием окончил консерваторию.

Музыкант активно занимается просветительской и общественной деятельностью. В 2008 году он стал президентом Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" им. И.Н. Вороновой, который когда-то дал ему путевку на мировую сцену. Является арт-директором фонда им. С.В. Рахманинова, основателем и художественным руководителем ряда музыкальных фестивалей, таких как "Звезды на Байкале" и Crescendo, выступает художественным руководителем конкурса Grand Piano Competition, который проходит в Москве.

Денис Мацуев дает в год около 200 концертов, выступает с сольными программами и концертами с оркестром на самых знаменитых площадках мира. В его послужном списке — работа с коллективами из России, Великобритании, Германии, Италии, США, Франции под управлением выдающихся дирижеров Юрия Темирканова, Зубина Меты, Пааво Ярви, Владимира Федосеева, Юрия Башмета, Юрия Симонова и многих других.​