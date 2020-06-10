Москвичи сдали во время самоизоляции около 25% билетов в учреждения культуры

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Доля сданных в период режима самоизоляции билетов в театры и другие культурные учреждения Москвы составила всего около 25%. Об этом сообщил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский в ходе селекторного совещания с директорами и худруками столичных театров и концертных организаций.

"Хотелось бы всем напомнить, что наше состояние финансовое стабильное. Нам помогло дополнительное финансирование <...> Я рад, что наша московская аудитория продемонстрировала большую привязанность - минимальное число случаев сдачи билетов, где-то в целом не больше 25%", - сказал Кибовский.

Он отметил, что большая доля аудитории осталась верна всем культурным учреждениям и не поддалась панике.

Руководитель департамента напомнил, что в Москве разрешено с 9 июня проводить репетиции театральных коллективов, отметив, что лучше всего собираться группами не более 10 человек.

"То, что в Москве были сняты ограничения, не значит, что нужно сразу же вызывать всех на работу <...> Пожалуйста, поберегите себя. Не впадайте в эйфорию", - добавил Кибовский.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.