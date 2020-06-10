Пиотровский: поправка к конституции позволит законодательно защищать и развивать культуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Внесение поправки к Конституции РФ позволит создать законодательство, защищающее и развивающее российскую культуру во всех направлениях - и фундаментальную, и коммерческую. Такое мнение высказал ТАСС в среду генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Ранее Пиотровский, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и народный артист России Денис Мацуев предложили дополнить основной закон страны следующим положением: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".

"Когда мы говорим, что естественно записать в конституцию обязанность оберегать и сохранять культуру, речь идет не о деньгах, а об отношении. В нашей конституции записано, что культура должна быть доступной всем. И это право тоже обязывает государство к ее защите и поддержке. Когда культуру начинают считать инструментом пополнения бюджета и требуют от нее в первую очередь доходов и самоокупаемости, это как раз говорит об отсутствии у конституции принципа защиты культуры. Последние события показали, как правы мы были, постоянно объясняя, что доход и прибыль музеев не должны быть основой их оценки. Исчезновение туристов напоминает, что подлинная доступность культуры не в том, чтобы распахнуть все двери. Поправка в конституцию даст нам основание построить правильное законодательство, защищающее и развивающее культуру - и фундаментальную ее часть, и заказную, коммерческую", - сказал Пиотровский.

Глава Союза музеев отметил, что российская культура является символом, узнаваемым во всем мире и "не подверженным инфляции", а также несущим в себе генетический и исторический код нации. "Толстой, Достоевский, Чайковский, Щедрин, Солженицын, Малевич, Кандинский, Станиславский, Гамзатов, Искандер, Темирканов, Гергиев, Лихачев, Гранин - это имена, по которым нас узнают и по которым складывается образ России в мире", - отметил он, добавив, что "во все времена культура остается самым надежным мостом, соединяющим нас с другими".

Об общероссийском голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позднее президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.