Мариинский театр проведет 100-й онлайн-показ с момента закрытия для публики из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге проведет в среду вечером 100-й по счету онлайн-показ с момента закрытия для публики из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. На своих платформах театр представит зрителям трансляцию записи оперы Родиона Щедрина "Левша" под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.

"Вот уже 12 недель, начиная с 19 марта, Мариинский театр каждый вечер выходит в эфир, а по субботам представляет по две программы - дневную для юных зрителей и семейного просмотра и вечернюю для более широкой аудитории. Юбилейным онлайн-показом станет запись оперы Родиона Щедрина "Левша" под управлением Валерия Гергиева. Трансляция будет доступна с 19:00 мск на mariinsky.tv, в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook, а также на YouTube-канале Мариинского театра. После завершения онлайн-показа видео сохраняется в течение суток", - рассказали в театре.

Отмечается, что опера "Левша" на основе произведения Николая Лескова о талантливом тульском мастеровом была создана Щедриным по заказу театра и посвящена Гергиеву, она стала музыкальным подарком композитора к 60-летию маэстро. Ее показ в июле 2013 года стал первой премьерой на сцене Мариинского-2. "Опера... заняла особое и почетное место в репертуаре театра, а сложные партии щедринского сочинения стали яркими вокальными и актерскими удачами первых исполнителей. Этот состав запечатлен на записи, сделанной на премьере в 2013 году: Андрей Попов (Левша), Эдуард Цанга (атаман Платов), Владимир Мороз (Александр I, Николай I), Кристина Алиева (блоха)", - говорится в сообщении пресс-службы.

С 19 марта, когда театр вынужденно закрыл двери для публики из-за пандемии, Мариинка запустила на своей платформе mariinsky.tv серию ежедневных онлайн-показов записей лучших опер, балетов, концертных и просветительских программ и других событий. К настоящему моменту общее количество их просмотров превысило 76,7 млн, а к онлайн-ресурсам театра присоединились пользователи из почти 100 стран. Большинство зрителей, следящих за этой онлайн-программой, - из России, однако трансляции также популярны в Японии, США, Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Республике Корея и в Германии, отметили в театре.

О фестивале "Звезды белых ночей"

9 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в интервью ТАСС, что 20 июня планируется провести музыкальный фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей". Ранее театр из-за пандемии объявил о его переносе с запланированных дат: он должен был состояться с 17 мая по 26 июля. Глава города отметил, что Мариинка организует фестиваль с учетом новых требований: в частности, зрители будут сидеть на удалении друг от друга, театр будет контролировать использование средств защиты и соблюдение дистанции между музыкантами. Фестиваль проводится с 1993 года, его афиша традиционно включает все лучшее и новое, что было сделано артистами труппы в текущем сезоне, а также премьеры, выступления известных приглашенных певцов, танцовщиков, инструменталистов.