Переводчик Лоуэнфельд и Алексей Учитель планируют снять фильм о Пушкине

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Американский переводчик, поэт и продюсер Джулиан Генри Лоуэнфельд, имеющий российское гражданство, предложил министру культуры РФ Ольге Любимовой поддержать его масштабный проект "Пушкин - всему миру", в рамках которого планируются съемки фильма о поэте. Встреча Лоуэнфельда и Любимовой состоялась в среду в Минкультуры, передает корреспондент ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры встретиться с Лоуэнфельдом, известным своими переводами произведений Александра Пушкина, обсудить и обобщить его предложения. Своими идеями по популяризации русской культуры Джулиан Генри Лоуэнфельд поделился 6 июня на встрече с деятелями культуры, которая проходила в режиме видеоконференции.

По словам Лоуэнфельда, вместе с российским режиссером Алексеем Учителем они планируют снять кинокартину о русском поэте. "Запланирована совместная работа с режиссером Учителем по созданию фильма о Пушкине и его жизни", - отметил он.

"Это очень интересно, - сказала министр. - У Алексея Учителя есть бесценный опыт по созданию кинофильмов в России, также он знает, как в РФ работает система выделения госсубсидий".

Кроме того, Джулиан Генри Лоуэнфельд готов помочь российским кинематографистам продвигать свои фильмы на Запад. Любимова напомнила, что сейчас в России проходит онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры. "Порядка тысячи человек принимает участие в переговорах, - отметила министр. - Это и российские, и западные байеры, которые закупают российский аудиовизуальный контент - фильмы, сериалы, анимацию, телевизионные шоу. Практически все российские продюсеры представляют там свою продукцию".

Любимова предложила Лоуэнфельду в будущем году поучаствовать в работе кинорынка. "На следующий год можно запланировать ваш мастер-класс, где вы расскажете всем российским продюсерам про специфику работы на Западе", - добавила министр. Она предполагает, что кинорынок сможет пройти уже весной 2021 года в офлайн-формате.

"Пир во время чумы"

Джулиан Генри Лоуэнфельд рассказал министру и про свои театральные проекты - к примеру, он хотел бы поставить в России музыкальный спектакль "Маленькие трагедии" с русскими артистами.

"Мой брат болел коронавирусом, мой учитель болел коронавирусом, вы тоже болели, насколько я знаю, - отметил Лоуэнфельд. - Мы все жили в страхе, как во времена чумы. Мне кажется, что пушкинские "Маленькие трагедии", в частности, "Пир во время чумы", как никогда актуальны. И никто про чуму не написал так хорошо, как Пушкин".

Переводчик добавил, что готов стать автором постановки, также у него уже написана к ней музыка. "Есть готовая история, я уже ставил этот спектакль с труппой Михаила Барышникова в Нью-Йорке, в зале не было ни одного свободного места, - сообщил Лоуэнфельд. - У меня есть молодые российские двуязычные артисты, договоренности все есть". В случае успеха проекта он также готов сделать фильм на основе этого спектакля.

"Мы подумаем, в какую из международных программ Минкультуры можно будет включить ваш проект", - ответила Ольга Любимова.

О проекте

Джулиан Генри Лоуэнфельд рассказал и о других своих проектах, которые не входят в компетенцию Минкультуры. Отдельный блок презентации был посвящен издательской деятельности. Лоуэнфельд предложил, в частности, включить издание его переводов Пушкина, в числе которых "Мой талисман", "Маленькие трагедии", "Сказки Пушкина", "Медный Всадник" и другие, "в целевые программы поддержки авторов и издателей".

Среди других положений проекта - установка памятников Пушкину в главных городах мира. По его словам, уже есть проект установки памятника в Лондоне работы британского скульптора Эндрю Синклэра, автора известных памятников Веллингтону и Дэвиду Боуи.

Еще одним предложением стало строительство "Пушкинского центра" в Москве. В этой связи переводчик попросил министра поддержать просьбу о выделении площадки в российской столице.