С них началось русское музыкальное образование. Как Рубинштейны открыли консерватории

Братьям с детства прививали любовь к музыке, этим занималась мама — Калерия Христофоровна, которая была пианисткой. От нее сыновья и получили свои первые уроки, а с семи лет уже начали активно гастролировать как по родине, так и за рубежом.
В юности их пути разошлись по двум столицам: старший, Антон, отправляется в Санкт-Петербург, где посвящает себя дирижированию и композиции, а Николай едет в Москву и поступает на юридический факультет. Там он знакомится с Александром Островским и Аполлоном Григорьевым, начинает все больше и больше погружаться в музыкальное общество Москвы и благодаря своему блистательному уму и очарованию с легкостью располагает к себе самых разных людей. Сам он учится, дает уроки музыки, а после окончания университета попадает на службу, которую тоже в конце концов оставит — не привлекала его карьера чиновника.
Тем временем Антон Григорьевич в Петербурге налаживает крепкие связи с Михаилом Глинкой (автором первой русской оперы), Александром Даргомыжским (основоположником реализма в русской музыке) и другими крупнейшими музыкантами. Он совершенствует свои навыки дирижера, пишет оперу "Дмитрий Донской", одноактные оперы о русской жизни, работает над проектами первой русской академии музыки.
Кстати, либретто для "Дмитрия Донского" написал Владимир Соллогуб (прозаик и драматург, который работал и над знаменитой оперой Глинки "Жизнь за царя"). Главную партию в этой патриотической истории о князе Владимирском и его победе в Куликовской битве в 1380 году исполнил прославленный русский бас Осип Петров, который был одним из самых любимых вокалистов у композиторов. А премьера спектакля состоялась на сцене Большого театра в Петербурге, который позже станет домом для консерватории.
В 1858 году Николай возвращается к своей регулярной концертной деятельности, а Антон, уже имеющий к тому моменту связи не только с русскими музыкантами, но и с зарубежными, например с Ференцем Листом и Феликсом Мендельсоном, занимается организацией Русского музыкального общества (РМО), которое существует до сих пор, но называется уже всероссийским. Главная задача общества — просветительская, его члены устраивали концерты, развивали образование, открывали музыкальные школы. Им было суждено сыграть одну из главных ролей в становлении русской музыкальной культуры.
Николай Григорьевич тем временем в Москве на пару с Островским организовывает Артистический кружок, чтобы объединить и собрать интеллектуальную художественную элиту. После появления РМО в Петербурге он становится инициатором создания московского отделения. На базе его он собрал хор из ста человек, многие из которых были любителями. Но недостаток опыта не помешал коллективу успешно конкурировать с певцами из Большого театра. Николай Григорьевич до конца своей жизни занимался деятельностью РМО в Москве, он был художественным руководителем и главным организатором концертов, а еще дирижировал на них симфонические произведения.
Благодаря ему московская публика смогла услышать ранее не исполняемые произведения Иоганна Себастьяна Баха, все симфонии Мендельсона, Роберта Шумана, Листа, а еще он активно исполнял музыку Глинки, Даргомыжского, Николая Римского-Корсакова и, конечно же, своего брата. Кроме того, именно ему досталась честь первого исполнения многих произведений Петра Чайковского (например, 1–4-й симфоний, увертюры-фантазии "Ромео и Джульетта", симфонической поэмы "Франческа да Римини"), которому в юности очень помогал, даже поселил композитора в своей квартире, потому что видел в нем огромный потенциал. Чайковский считал Рубинштейна непревзойденным интерпретатором своей музыки и всегда с удовольствием вручал ему свои партитуры.
Тем временем в 1860 году при РМО открываются музыкальные классы (которые, кстати, во время обучения и посещал Чайковский). Спустя два года решено было их переформировать в первую российскую консерваторию. Антон Рубинштейн становится первым ее директором, а также профессором по классу фортепиано. Вместе с ним преподавали Леопольд Ауэр, Генрик Венявский, Чезаре Чиарди, Николай Заремба и многие другие. Все эти имена позже войдут в историю музыки, а исполнители до сих пор вспоминают их как великих учителей.
Николай Григорьевич деятельность брата всячески поддерживал и следовал за ним по пятам. В своей квартире он тоже организовал музыкальные классы, поддерживал его музыковед и меценат князь Николай Трубецкой. Там он преподает элементарную теорию музыки, дает уроки по фортепиано, а в 1866 году приглашает на работу Чайковского — первого выпускника Петербургской консерватории.
Конечно, все музыканты чувствовали, что Москве необходимо свое учебное заведение, а музыкальное образование должно быть систематизировано и приведено в норму. Потому открытие консерватории было делом времени, и главным инициатором этого был Николай Григорьевич. Свои двери она открыла 1 сентября 1866 года, а в 1871 году переехала в дом Дашковой — особняк на Большой Никитской, в котором существует до сих пор.
Так братья положили начало двум самым престижным и желанным для музыкантов высшим учебным заведениям. Несмотря на свою занятость в консерваториях, они ездили в Европу, США, организовывали там концерты русской музыки, популяризируя отечественных композиторов за рубежом. Антон Григорьевич еще успевал заниматься композицией, написал, например, большую оперу "Демон" по поэме Михаила Лермонтова.
Николай Григорьевич обучил целую плеяду выдающихся музыкантов, например композитора Сергея Танеева, пианистов Александра Зилоти и Эмиля Зауэра. Он стал одним из самых сильных дирижеров в мире, современники говорили, что сравниться с ним сможет только разве что Рихард Вагнер. В конце 70-х он поехал в тур по 33 городам России, чтобы собрать средства для Красного Креста.
Всю свою жизнь Антон и Николай Рубинштейны посвятили музыке, причем не просто занимались тем, что нравилось, — они распространяли искусство вокруг себя, дарили его каждому страждущему. Бесконечные альтруисты, филантропы, творцы оставили два главных памятника в музыкальной истории — две великие консерватории.
Кадрия Садыкова