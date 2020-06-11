С них началось русское музыкальное образование. Как Рубинштейны открыли консерватории

Музыкальное образование в России считается одним из лучших в мире. Тяжело представить, что когда-то системы такого обучения в стране не существовало, уроки давались частными преподавателями, а многие композиторы получали вообще другую специальность, не связанную с искусством. Все изменилось благодаря Антону Рубинштейну и его брату — Николаю, который родился 185 лет назад 14 июня

Братьям с детства прививали любовь к музыке, этим занималась мама — Калерия Христофоровна, которая была пианисткой. От нее сыновья и получили свои первые уроки, а с семи лет уже начали активно гастролировать как по родине, так и за рубежом. В юности их пути разошлись по двум столицам: старший, Антон, отправляется в Санкт-Петербург, где посвящает себя дирижированию и композиции, а Николай едет в Москву и поступает на юридический факультет. Там он знакомится с Александром Островским и Аполлоном Григорьевым, начинает все больше и больше погружаться в музыкальное общество Москвы и благодаря своему блистательному уму и очарованию с легкостью располагает к себе самых разных людей. Сам он учится, дает уроки музыки, а после окончания университета попадает на службу, которую тоже в конце концов оставит — не привлекала его карьера чиновника.

Описание Николай и Антон Рубинштейн, 1910 год © Public domain/WikimediaCommons

Тем временем Антон Григорьевич в Петербурге налаживает крепкие связи с Михаилом Глинкой (автором первой русской оперы), Александром Даргомыжским (основоположником реализма в русской музыке) и другими крупнейшими музыкантами. Он совершенствует свои навыки дирижера, пишет оперу "Дмитрий Донской", одноактные оперы о русской жизни, работает над проектами первой русской академии музыки. Кстати, либретто для "Дмитрия Донского" написал Владимир Соллогуб (прозаик и драматург, который работал и над знаменитой оперой Глинки "Жизнь за царя"). Главную партию в этой патриотической истории о князе Владимирском и его победе в Куликовской битве в 1380 году исполнил прославленный русский бас Осип Петров, который был одним из самых любимых вокалистов у композиторов. А премьера спектакля состоялась на сцене Большого театра в Петербурге, который позже станет домом для консерватории. В 1858 году Николай возвращается к своей регулярной концертной деятельности, а Антон, уже имеющий к тому моменту связи не только с русскими музыкантами, но и с зарубежными, например с Ференцем Листом и Феликсом Мендельсоном, занимается организацией Русского музыкального общества (РМО), которое существует до сих пор, но называется уже всероссийским. Главная задача общества — просветительская, его члены устраивали концерты, развивали образование, открывали музыкальные школы. Им было суждено сыграть одну из главных ролей в становлении русской музыкальной культуры.

Описание Здание Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова © Юрий Белинский/TACC

Николай Григорьевич тем временем в Москве на пару с Островским организовывает Артистический кружок, чтобы объединить и собрать интеллектуальную художественную элиту. После появления РМО в Петербурге он становится инициатором создания московского отделения. На базе его он собрал хор из ста человек, многие из которых были любителями. Но недостаток опыта не помешал коллективу успешно конкурировать с певцами из Большого театра. Николай Григорьевич до конца своей жизни занимался деятельностью РМО в Москве, он был художественным руководителем и главным организатором концертов, а еще дирижировал на них симфонические произведения.

Благодаря ему московская публика смогла услышать ранее не исполняемые произведения Иоганна Себастьяна Баха, все симфонии Мендельсона, Роберта Шумана, Листа, а еще он активно исполнял музыку Глинки, Даргомыжского, Николая Римского-Корсакова и, конечно же, своего брата. Кроме того, именно ему досталась честь первого исполнения многих произведений Петра Чайковского (например, 1–4-й симфоний, увертюры-фантазии "Ромео и Джульетта", симфонической поэмы "Франческа да Римини"), которому в юности очень помогал, даже поселил композитора в своей квартире, потому что видел в нем огромный потенциал. Чайковский считал Рубинштейна непревзойденным интерпретатором своей музыки и всегда с удовольствием вручал ему свои партитуры. Тем временем в 1860 году при РМО открываются музыкальные классы (которые, кстати, во время обучения и посещал Чайковский). Спустя два года решено было их переформировать в первую российскую консерваторию. Антон Рубинштейн становится первым ее директором, а также профессором по классу фортепиано. Вместе с ним преподавали Леопольд Ауэр, Генрик Венявский, Чезаре Чиарди, Николай Заремба и многие другие. Все эти имена позже войдут в историю музыки, а исполнители до сих пор вспоминают их как великих учителей. Николай Григорьевич деятельность брата всячески поддерживал и следовал за ним по пятам. В своей квартире он тоже организовал музыкальные классы, поддерживал его музыковед и меценат князь Николай Трубецкой. Там он преподает элементарную теорию музыки, дает уроки по фортепиано, а в 1866 году приглашает на работу Чайковского — первого выпускника Петербургской консерватории.

Конечно, все музыканты чувствовали, что Москве необходимо свое учебное заведение, а музыкальное образование должно быть систематизировано и приведено в норму. Потому открытие консерватории было делом времени, и главным инициатором этого был Николай Григорьевич. Свои двери она открыла 1 сентября 1866 года, а в 1871 году переехала в дом Дашковой — особняк на Большой Никитской, в котором существует до сих пор. Так братья положили начало двум самым престижным и желанным для музыкантов высшим учебным заведениям. Несмотря на свою занятость в консерваториях, они ездили в Европу, США, организовывали там концерты русской музыки, популяризируя отечественных композиторов за рубежом. Антон Григорьевич еще успевал заниматься композицией, написал, например, большую оперу "Демон" по поэме Михаила Лермонтова.