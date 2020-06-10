"Союзмультфильм" представил онлайн-выставку о персонажах студии и их создателях

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Союзмультфильм" открыл в интернете онлайн-выставку "Чебурашка и все-все-все", которая рассказывает об истории создания героев отечественной мультипликации, судьбах их авторов и контексте эпохи. Об этом сообщила в среду пресс-служба студии.

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года в Москве, в среду он отмечает 84-летие. За годы существования на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации.

"Киностудия "Союзмультфильм" в день своего рождения представила выставочный онлайн проект "Чебурашка и все-все-все". На сайте доступны эскизы, фотографии, кинохроника, высказывания авторов и современников, исторические справки о важнейших событиях эпохи, описания героев и сами мультфильмы, созданные на киностудии "Союзмультфильм" в конце 1960-х - начале 1970-х годов", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в студии, в это время были созданы Бременские музыканты, Винни-Пух, Крокодил Гена и Чебурашка, Умка, Карлсон, а также легендарные Волк и Заяц из "Ну, погоди!". Руководитель департамента культурных проектов "Союзмультфильма" Павел Шведов назвал указанный период уникальным для отечественной анимации.

"Одновременно очень интересно обратить внимание на контекст, в котором жили авторы и зрители. Полет человека на Луну, "Пражская весна", последнее выступление The Beatles, смерть Юрия Гагарина, пришествие мини-юбок в СССР - ведь все эти события так или иначе повлияли на советских аниматоров и наши любимые мультфильмы", - отметил Шведов.

Проект рассказывает о тайнах создания классики мультипликации, он основан на материалах одноименной выставки, которая проходила в "Бертгольд-центре" в конце 2019 года. На сайте пользователи могут переходить от фильма к контексту, кликать на изображения персонажей и авторов, а также смотреть мультфильмы с помощью встроенного плеера.