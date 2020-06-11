Московская консерватория проведет онлайн-фестиваль ко Дню России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Рожденные Россией", приуроченный к празднованию Дня России, стартует в четверг в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба организатора, Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

"В нынешней ситуации, когда действуют ограничения, связанные с пандемией, фестиваль "Рожденные Россией" пройдет в онлайн-формате на ресурсах Московской консерватории и Фонда развития творческих инициатив. Его миссия - продемонстрировать безграничный творческий потенциал российских артистов - нашла воплощение в оригинальных проектах, созданных в дистанционном режиме", - отметили организаторы.

Смотр откроет премьера фильма-концерта "Чайковский из дома", где 12 отечественных пианистов сыграют пьесы цикла "Времена года", а 12 известных российских актеров и ведущих прочтут поэтические эпиграфы к музыке русского классика. В проекте приняли участие пианисты Борис Березовский, Александр Гиндин, Константин Емельянов, Евгений Зарецкий, Марина Костерина, Алена Плетнева, Светлана Пономарева, Юлия Синани, Басиния Шульман, а также учащиеся детских музыкальных школ Санкт-Петербурга, Жуковского и Воскресенска, артисты драматических театров, режиссеры, теле- и радиоведущие.

В праздничный день, 12 июня, запланирован марафон искусств "Взгляд в будущее" - музыкальные приветствия артистов разных жанров и творческих коллективов, в том числе Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, Государственного камерного хора Республики Татарстан, театра "Человек", камерного хора "Нижний Новгород", камерного хора Московской консерватории.

На Youtube-канале телевидения Московской консерватории будет транслироваться концерт "Рожденные Россией", состоявшийся ровно год назад на сцене Большого зала консерватории с участием камерного оркестра "Новая Музыка" Центра современной музыки Софии Губайдулиной из Казани и камерного оркестра современной музыки Opensoundorchestra с художественным руководителем смотра, профессором Александром Соловьевым за дирижерским пультом. "В программе прозвучит музыка композиторов, представляющих школу Московской консерватории: от ее первого профессора П. И. Чайковского и великих мастеров XX века - Дмитрия Шостаковича и Альфреда Шнитке, до наших выдающихся современников - Алексея Рыбникова и Эдуарда Артемьева", - сказано в анонсе.

В третий фестивальный день состоится показ концерта-спектакля "Молитва о России". Финальным аккордом смотра 14 июня станет программа "Счастье тебе, Земля моя" - трансляция выступления Симфонического оркестра Министерства обороны РФ под управлением Сергея Дурыгина с участием композитора Александра Клевицкого и солистов Хидака Шино, Надежды Гулицкой, Софьи Онопченко, Ильи Ушуллу, Марии Челмакиной.