Власти разрешили киностудиям Голливуда возобновить съемки 12 июня

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Ведущие киностудии в Голливуде вправе возобновить работу, прерванную из-за пандемии коронавируса, 12 июня. Об этом объявила в среду директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) Барбара Феррер на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC .

"Мы объявляем о внесении изменений в распоряжение, чтобы позволить возобновить работу дополнительным частным предприятиям. Это решение будет обнародовано завтра и вступит в силу 12 июня", - заявила она.

Как информировала доктор Феррер, решение касается зоопарков, аквапарков, кемпингов, бассейнов, гостиниц, теле- и киносъемочных компаний. Их управляющие обязаны перед открытием привести свои служебные инструкции в соответствие с правилами обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности Лос-Анджелеса. "Для нас это единственный способ избежать нового всплеска случаев заражения, госпитализаций и смерти от коронавируса", - отметила она.

Данное решение позволяет возобновить кинопроизводство Голливуда. Ведущие американские киностудии из-за вспышки коронавируса прекратили все съемки и отложили на более поздние сроки премьеры множества картин и телесериалов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,99 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 112 726 человек. В округе Лос-Анджелес насчитывается более 64 тыс. случаев заражения и 2 655 летальных исходов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли.