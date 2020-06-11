Музыкальный фестиваль Coachella не состоится в 2020 году

ТАСС, 11 июня. Музыкальный фестиваль Coachella в штате Калифорния не состоится в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении департамента здравоохранения округа Риверсайд, на территории которого традиционно проходит мероприятие.

Соответствующее решение принято из-за опасений второй волны пандемии осенью, когда должен был состояться фестиваль. "Наш главный приоритет - это здоровье жителей округа", - отмечается в заявлении. Также был отменен фестиваль Stagecoach.

Изначально предполагалось, что Coachella пройдет весной в течение двух уик-эндов - с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля. Затем из-за вспышки коронавируса мероприятие было перенесено на середину октября. Среди заявленного состава исполнителей, которые должны были выступить в этом году на фестивале, значились рок-группа Rage Against the Machine, поп-певица Лана Дель Рей, рэпер Трэвис Скотт, а также российская группа "Ленинград" Сергея Шнурова.

Coachella - один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. Он проводится с 1999 года в городе Индио (штат Калифорния) в 200 км от Лос-Анджелеса. По оценке агентства Bloomberg, доходы от проведения этого фестиваля достигают $100 млн ежегодно.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2 млн случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 112,9 тыс. человек, из которых около 4,8 тыс. - в Калифорнии.