Федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства с 16 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ в четверг.

"Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России", - говорится в сообщении.

В Минкультуры подчеркивают, что прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Посещение учреждения разрешено только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции, а доступной для посетителей будет только основная экспозиция (без посещения интерьеров).

"Доступ на территории (в парковые зоны) федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утвержденными Роспотребнадзором", - добавляют в пресс-службе со ссылкой на приказ.

Также в документе говорится, что отдельными актами Минкультуры может быть установлена иная дата возобновления работы открытых пространств. Так, например, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" начал прием посетителей с 10 июня.