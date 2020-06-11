ТАСС в спецпроекте рассказал о Данте Алигьери и героях "Божественной комедии"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. ТАСС представил проект "Круги Данте" о биографии и творчестве Данте Алигьери. Публикация материала приурочена к 755-летию итальянского поэта, который родился в мае-июне 1265 года.

Для проекта отобрано 13 персонажей "Божественной комедии", которые связаны с жизнью или мировоззрением Данте. Все они реально существовавшие люди. Среди них государственные деятели, друзья и враги поэта, его наставники, родственник, возлюбленная и просто знакомые. Каждому из персонажей посвящена отдельная карточка, состоящая из двух частей. Одна часть - литературная - касается места персонажа в загробном мире произведения. Другая часть описывает реальность и рассказывает о самом герое, а также о том, как он связан с Данте. Из проекта читатель узнает, за что поэт отправил в ссылку собственного друга, почему ненавидел папу римского и что роднило его с императором Священной римской империи.

В "Кругах Данте" можно увидеть примерный облик каждого из 13 персонажей (до наших дней дошли портреты только некоторых из них). Также в карточках есть инфографика и иллюстрации соответствующих героям локаций загробного мира, которые воссозданы по описаниями "Божественной комедии".

Проект предлагает на выбор две хронологии чтения. Первая привязана к очередности появления персонажей в тексте "Божественной комедии", а во второй - персонажи отнесены к различным периодам жизни Данте. Выбор одной из последовательностей позволяет обратить внимание на разные аспекты материала. "Круги Данте" созданы при поддержке российских и итальянских экспертов.

Мнения экспертов

“Спецпроект ТАСС позволит не только прочувствовать атмосферу Средневековья, но и увидеть гениального Данте Алигьери с новой стороны, как человека, который сумел рассказать о своем времени и предвидел будущее”, - считает руководитель Международного Молодежного Общества "Дружбы" Италия-Россия Екатерина Спирова.

С ней согласна руководитель Общества "Данте Алигьери" в Москве Наталия Никишкина. “Спецпроект ТАСС даст возможность каждому, кто интересуется историей и культурой Италии, еще глубже познакомиться с поэтом и с героями его “Божественной комедии”, - отмечает она. "К фигуре Данте, бесспорному символу Италии, постоянно приковано внимание широкой аудитории. Именно поэтому Генеральный Консул Италии в Москве Франческо Форте темой своих последних выступлений в Российской Государственной библиотеке выбирал "Божественную комедию", а в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве проходила уникальная выставка Сальвадора Дали, на которой были представлены иллюстрации, вдохновленные этим бессмертным трудом", - рассказывает Наталия Никишкина.

Также, по мнению Екатерины Спировой, формат материала позволит привлечь к теме молодежную аудиторию. "Ценность данного проекта в том, что он мультимедийный, - подчеркивает собеседница ТАСС. - С учетом сегодняшнего времени и способов восприятия информации он позволит еще сильнее объединить молодежь Италии и России вокруг творчества Данте".