"Союзмультфильм" и французская Cyber Group создали совместную компанию Cyber Soyuz Junior

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Союзмультфильм" и французская компания Cyber Group создали совместную компанию Cyber Soyuz Junior, которая займется производством мультсериалов и полнометражных анимационных фильмов для дошкольников. Об этом партнеры объявили в рамках международного онлайн-рынка Key Buyers Event: Digital Edition.

Онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы, открылся 8 июня. Он проходит на специальной площадке, разработкой которой занималась петербургская компания SPB TV.

"Сотрудничество с таким партнером, как Cyber Group Studios, - стратегически важная веха в истории развития киностудии "Союзмультфильм" - старейшей российской киностудии с богатыми традициями авторской школы. Работа с французскими коллегами, настоящими профессионалами в области анимационной индустрии, дает нам бесценный опыт продюсирования проектов мирового уровня. Я уверена, что вместе мы сможем создавать действительно необычные мультсериалы и полнометражные фильмы, которые станут флагманами мировой индустрии и полюбятся детям по всему миру", - сказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Как уточнили в пресс-службе студии, компания Cyber Soyuz Junior займется производством анимационных мультсериалов и полнометражных фильмов в технике 2D для дошкольной аудитории. "Союзмультфильм" сотрудничает с Cyber Group Studios с 2018 года, французская компания является сопродюсером и дистрибьютором мультфильма "Оранжевая корова" на мировом рынке. В рамках деятельности новой компании планируется аналогичная работа и по другим проектам, в том числе новому сериалу о толерантности "Зебра в клеточку", премьера которого состоялась 1 июня.

Президент и генеральный директор Cyber Group Studios Пьер Сисманн подчеркнул, что гордится альянсом с "Союзмультфильмом". Это сотрудничество, отметил он, открывает новые возможности для развития креативного потенциала анимационных индустрий двух стран.

"Богатейшие культурные традиции России и Франции, наш общий профессиональный опыт будут способствовать взаимному росту и развитию", - заключил Сисманн.