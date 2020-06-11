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75-летие Победы

Оркестр Юрия Башмета 24 июня выступит с концертом на Мамаевом кургане

Участие в концерте примут также Денис Мацуев, Игорь Бутман, Константин Хабенский и другие популярные артисты и музыканты
Юрий Башмет Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Юрий Башмет
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 11 июня. Концерт Победы с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета состоится на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе ВГТРК.

"24 июня в городе-герое Волгограде состоится уникальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы. Концерт Победы на Мамаевом Кургане станет одним из центральных событий торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы", - говорится в сообщении.

В концерте также примут участие Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева, и другие известные и популярные артисты и музыканты.

Уже начато строительство масштабных декораций. Монумент Евгения Вучетича предстанет в новом облике благодаря системе уникальных визуальных эффектов, включая полноформатную 3D-проекцию. Прямую трансляцию концерта покажет телеканал "Россия".

Организаторами концерта выступают Русское концертное агентство и телеканал "Россия" при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и администрации Волгоградской области. Художественный руководитель проекта - народный артист СССР Юрий Башмет.

Теги
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