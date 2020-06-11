"Зулейха открывает глаза" возглавила рейтинг популярных книг у россиян

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" стал самым популярным среди российских книг, написанных после 12 июня 1992 года, в пятерку также вошли произведения Бориса Акунина и Дины Рубиной. Об этом сообщает пресс-служба книжного сервиса MyBook со ссылкой на свое исследование.

"Специально ко Дню России крупнейший книжный сервис по подписке MyBook, который входит в группу компаний "ЛитРес", проанализировал данные за все время существования сервиса и узнал, какие художественные и нон-фикшн книги отечественных авторов, написанные после 12 июня 1992 года, пользуются наибольшей популярностью у россиян. Лидером рейтинга среди всех произведений стал дебютный роман писательницы из Казани Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", - сказали в пресс-службе.

Второе место в общем рейтинге книг разных жанров занимает научно-популярная книга "Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!" известного психолога Андрея Курпатова, на третьем разместился мотивационный бестселлер "100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой. Пятерку лидеров замыкают последняя часть культового детективного цикла об Эрасте Фандорине "Не прощаюсь" Бориса Акунина и рассказ "Яблоки из сада Шлицбутера" Дины Рубиной.

Согласно исследованию, проведенному специалистами MyBook, в топ, включающий только художественную литературу, вошли также произведения "Мятная сказка" Александра Полярного, "Чудны дела твои, Господи!" Татьяны Устиновой, "Шестой дозор" Сергея Лукьяненко, "Авиатор" Евгения Водолазкина и др.

Как уточнили в сервисе, читатели часто отмечают понравившиеся мысли из книг и делятся ими. Самым цитируемым автором за последний год оказался Андрей Курпатов, чьи высказывания пользователи сохраняли в 1,5 раза чаще остальных.

"Самой же популярной фразой стала цитата из нон-фикшн бестселлера Максима Батырева "45 татуировок личности. Правила моей жизни" - "Никогда не говори, что ты чего-то не можешь", - добавили в пресс-службе. Всего для исследования специалисты проанализировали более 800 тыс. профилей.