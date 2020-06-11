В кемеровском Минкультуры назвали ошибкой сведения о покупке скульптуры за 5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. В министерстве культуры и национальной политики Кузбасса назвали ошибкой информацию о приобретении местным областным музеем изобразительных искусств бронзовой скульптуры за 5 млрд рублей. Информация о покупке на эту сумму появилась на портале госзакупок, однако в ведомстве сообщили ТАСС, что в действительности скульптура обошлась заказчику в тысячу раз дешевле.

"Скульптура "Мать", автором которой является всемирно известный скульптор Даши Намдаков, была приобретена в феврале 2020 года за 5 млн рублей к юбилею Музея изобразительных искусств Кузбасса. К сожалению, во время размещения информации о контракте на приобретение скульптуры, на сайте Госзакупок размещена неверная информация о цене скульптуры", - сообщили в пресс-службе.

В ноябре 2019 года губернатор Сергей Цивилев вручил Кемеровскому областному музею изобразительных искусств по случаю его 90-летия сертификат на 5 млн рублей на улучшение материально-технической базы. Эти деньги и направили на покупку скульптуры. По данным регионального министерства культуры, переговоры о приобретении работы Намдакова музей вел с 2018 года, когда в Кемерове проходила его выставка и скульптура "Мать" была одним из ее экспонатов.

"Скульптура "Мать" приобретена для экспонирования в составе выставок изобразительного творчества современной Сибири. Скульптура отлита из бронзы в итальянской мастерской мастера в 2014 году. Выполнена в характерном авторском стиле и представляет собой обобщенный образ хищницы семейства кошачьих с котятами. В настоящее время работа находится в музее", - пояснили в министерстве ТАСС.